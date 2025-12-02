Estos fueron los decretos aprobados por el Congreso en el último semestre

-

Durante los últimos seis meses también se avalaron acuerdos legislativos.

El Congreso de la República concluyó el Segundo Período Ordinario de sesiones del ciclo 2025-2026, con la aprobación de 23 decretos, nueve acuerdos legislativos y un punto resolutivo.

Este período, que según la Constitución se desarrolla del 1 de agosto al 30 de noviembre, se llevaron a cabo 29 sesiones plenarias y se discutieron iniciativas relacionadas con seguridad, infraestructura, educación y respuesta a emergencias, reportaron las autoridades legislativas.

Entre las aprobadas se encuentran los siguientes:

Agenda Económica

Fortalecimiento Financiero de los Consejos de Desarrollo (Decreto 7-2025): Autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo a usar fondos no ejecutados del presupuesto 2024 para reactivar proyectos detenidos por problemas administrativos o técnicos.

Facilitación de la devolución de impuestos (Decreto 17--2025): Simplifica procedimientos para devolver el IVA, eliminando requisitos duplicados y acelerando la resolución de saldos a favor.

Protocolo de Adhesión de la República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica (Decreto 18-2025): Formaliza la integración de Guatemala al tratado para fomentar el comercio internacional.

Convenio Económico para el financiamiento del Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir (Decreto 25-2025): Financiamiento destinado a mejorar caminos y obras rurales, promoviendo el desarrollo local y la calidad de vida.

Convenio entre Guatemala y los Emiratos Árabes Unidos para ampliar conectividad aérea, turismo y comercio internacional (Decreto 19-2025): Fortalece las relaciones comerciales y turísticas entre ambos países.

Reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (Decreto 21-2025): Actualiza procedimientos de planificación, aprobación y ejecución de proyectos de infraestructura bajo alianzas público-privadas a nivel nacional y municipal.

Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía (Decreto 14-2025): Permite a los usuarios conservar su número al cambiar de proveedor de telefonía.

Reformas a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 (Decreto 15-2025): Ajusta y actualiza la ley presupuestaria vigente.

Presupuesto General de la Nación 2026 (Decreto 27-2025): Define los recursos estatales para educación, salud, programas sociales, energía y seguridad, por un total de Q163.4 millardos.

Reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2025): Modifica el Decreto Número 101-97 para actualizar procedimientos de planificación y control del presupuesto público.

Reformas a la Ley de Alimentación Escolar y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto 10-2025): Ajusta normativa relacionada con alimentación escolar y tributos.

Reformas a la Ley de Competencia (Decreto 8-2025): Actualiza la legislación sobre competencia económica.

Convenio de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Decreto 24-2025): Consistente en $350 millones para ampliar a cuatro carriles la carretera del subtramo Teculután-Mayuelas.

Agenda de Seguridad

Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas (Decreto 11-2025): Crea un marco legal para identificar y sancionar a grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales o terroristas, endurece penas y ordena la construcción de dos centros penitenciarios de máxima seguridad.

Agenda Social

Día de la Biblia (Decreto 5-2025): Declara que el primer sábado de agosto será dedicado a actividades culturales y educativas relacionadas con la Biblia.

Bono de Riesgo para Bomberos Voluntarios (Decreto 6-2025): Otorga un bono anual de Q5 mil a los bomberos voluntarios permanentes como reconocimiento a la naturaleza riesgosa de su labor durante emergencias.

Día de la Dignificación de las Mujeres Indígenas (Decreto 20-2025: Establece el 5 de septiembre como fecha conmemorativa e insta a instituciones públicas a promover políticas y acciones que protejan los derechos de mujeres y niñas indígenas.

Subsidio para reconstrucción de viviendas afectadas por sismos (Decreto 16-2025): Establece un programa de apoyo económico a familias afectadas por los sismos entre julio y diciembre de 2025, para acelerar la reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas.

Inscripción de inmuebles para centros educativos (Decreto 12-2025): Agiliza temporalmente la inscripción de propiedades a favor del Estado para uso escolar, permitiendo mejoras o remozamiento de establecimientos sin retrasos por trámites registrales.

Convenio con el BID para mejorar la calidad del gasto social en salud y protección a poblaciones vulnerables (Decreto 22-2025): Financia programas que buscan mejorar la eficiencia y el impacto de los recursos destinados a la protección social y salud de la población vulnerable.

Aprobación del contrato con el BID para financiar el Programa de Electrificación Rural (PAER) (Decreto 23-2025): Facilita el acceso a energía eléctrica en comunidades rurales.

Acuerdos Legislativos

Entre los acuerdos legislativos figura la elección de directores para la Superintendencia de Competencia, la designación de la Junta Directiva del Congreso para el período 2026-2027, la convocatoria de la Comisión de Postulación encargada de proponer candidatos para magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la aprobación del presupuesto del Organismo Legislativo para 2026.

Asimismo, se emitió un acuerdo relacionado con el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer y un punto resolutivo que solicitó al Consejo Nacional de Seguridad evaluar la posible clasificación de maras y pandillas como grupos terroristas.

Con el cierre del período ordinario, comenzó el Período Extraordinario, que se extiende del 1 de diciembre al 14 de enero.

Respecto a la agenda pendiente para el periodo extraordinario de sesiones, Jorge Ayala, vocal de la Comisión Permanente, manifestó que "hay algunos proyectos que están en tercer debate y otros a la espera de su aprobación por artículos y redacción final. Es una oportunidad de buscar consensos para la aprobación de algunos decretos más antes de fin de año".