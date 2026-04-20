Congreso dejará aprobación de Ley Antilavado y Ley Portuaria para antes del receso

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Congreso tiene cuatro semanas para aprobar leyes prioritarias antes del primer receso del año.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, señaló que el Legislativo tiene poco tiempo para avanzar en temas prioritarios y destacó la necesidad de aprobar dos iniciativas antes del primer receso del año, refiriéndose a la Ley contra el Lavado de Dinero y la Ley Portuaria.

"Este congreso tiene un compromiso con Guatemala de aprobar un par de iniciativas de ley que están dictaminadas y que necesitamos aprobar antes del receso", indicó Contreras.

Al finalizar la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque este lunes 20 de abril, explicó que restan únicamente cuatro martes de sesiones, por lo que hizo un llamado a los diputados a enfocarse en las propuestas que ya cuentan con dictamen y que consideran urgentes para el país.

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En el caso de la Ley Antilavado, que pasó a tercer debate en el Pleno el martes 14 de abril, indicó que existe un equipo que se encuentra resolviendo dudas y recogiendo planteamientos de los diputados.

La Comisión de Economía recibirá propuestas de enmiendas a la Ley Antilavado este miércoles 22 de abril. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Además, recordó que la Comisión de Economía tiene programada una reunión el miércoles 22 de abril al mediodía donde se estarán recibiendo enmiendas para afinar el contenido del proyecto antes de su discusión en el pleno.

"Lo único que se le solicita al diputado que lleve una enmienda, es que lleve una propuesta para que podamos armar este cuerpo de ley y que cuando vayamos al pleno vayamos totalmente de acuerdo a lo que queremos hacer", agregó.

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Sobre la Ley de Puertos, que pasó a tercer debate en el Pleno el pasado martes 7 de abril, mencionó que la meta es lograr su aprobación antes del 15 de mayo, junto con la Ley Antilavado, al considerar que ambas responden a necesidades importantes del país.

Ley Antilavado y Ley Portuaria figuran como prioridades legislativas y esperan ser aprobadas antes del 15 de mayo. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Asimismo hizo un llamado a los diputados a mantener el diálogo y aportar a la construcción de acuerdos que permitan avanzar en estas iniciativas. "Tratemos de hacer algo positivo por este país", concluyó.