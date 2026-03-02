El Congreso prioriza ley antilavado y prórroga a transportistas en el pleno

-

Diputados buscan que la normativa de la ley antilavado esté vigente antes de la evaluación de GAFILAT en 2027.

El Congreso dejó definida la agenda para la sesión plenaria de este martes 3 de marzo, que incluirá varias iniciativas y algunas con posibilidades de avanzar bajo la figura de urgencia nacional.

Ley contra el lavado de dinero

El pleno conocerá en primer debate el dictamen de la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La propuesta apunta a reforzar los controles y modernizar el marco jurídico frente a estos delitos, en momentos en que Guatemala debe cumplir compromisos internacionales en materia de transparencia financiera.

Al aprobarse la Ley su implementación dependerá en gran medida de la rapidez de la Superintendencia de Bancos, según diputado Estrada.

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, afirmó en su momento, que aún es posible que la normativa entre en vigor antes de la evaluación que realizará el GAFILAT a inicios de 2027, siempre que el trámite legislativo no se prolongue más allá de abril.

Añadió que la normativa contempla un plazo de seis meses para su implementación y que gran parte de los ajustes serán administrativos y operativos, por lo que su efectividad dependerá en buena medida de la rapidez con la que actúe la Superintendencia de Bancos.

Prórroga para transportistas

También se dará lectura a la iniciativa 6718, que propone modificar la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y ampliar el plazo contemplado en su artículo 2.

Según lo expuesto en jefes de bloque, la propuesta cuenta con respaldo amplio, lo que abre la puerta a que sea conocida de urgencia nacional.

El principal cambio plantea sustituir el requisito de certificación por una declaración jurada.

La propuesta sustituye la certificación del limitador de velocidad por una declaración jurada y elimina multas previas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

De esta forma, los propietarios de transporte colectivo o de carga deberán declarar bajo juramento que cuentan con el limitador de velocidad instalado al momento de gestionar la licencia de operación, trasladando la responsabilidad directamente al dueño de la unidad.

Además, el artículo 3 establece que quedarán sin efecto las multas impuestas antes de la vigencia del nuevo decreto por no contar con el sistema limitador.

Lactancia materna regresa a discusión

En la misma jornada se leerán las iniciativas 6716, 6720 y 6721 relacionadas con la lactancia materna. Las propuestas buscan garantizar espacios adecuados en centros de trabajo públicos y privados para que las madres puedan ejercer este derecho sin afectar su estabilidad laboral.

También avanzarán iniciativas sobre lactancia materna para garantizar espacios adecuados en centros de trabajo. (Foto ilustrativa: Istock)

Las diputadas promotoras indicaron que continúan en la búsqueda de consensos para que el proyecto avance, incluso bajo la vía de urgencia nacional, aunque reconocieron que aún trabajan en la construcción de los votos necesarios.

Además, la sesión iniciará con la elección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, punto que fue colocado como prioridad en el Orden del Día.