Diputados reaccionan a irrupción del MP en votación del CANG

Congresistas llamaron a los agremiados a continuar con la jornada de votación.

La irrupción del Ministerio Público (MP) durante la jornada electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en la cual se elegían magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), generó reacciones desde el Congreso.

El hecho ocurrió este jueves 12 de febrero, a media jornada de la segunda vuelta electoral. La actividad transcurría con normalidad hasta que fiscales del MP se presentaron en los centros de votación, primeroen el Parque Erick Barrondo, zona 7, y posteriormente en el Club La Aurora, zona 13.

La diligencia fue encabezada por la fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, quien indicó que la presencia fiscal no impediría el desarrollo del proceso.

Pese a ello, la acción generó preocupación entre agremiados y observadores, ante versiones que señalaban un posible secuestro de cajas electorales, extremo que fue descartado por la fiscalía en el lugar.

Reacciones desde el Congreso

La diputada independiente Karina Paz abordó la situación desde una perspectiva más institucional y política, señalando que cualquier acción que altere las condiciones de una elección gremial pone en riesgo su credibilidad y legalidad.

Advirtió que cuando se generan intervenciones que podrían modificar o presionar el desarrollo de una votación, se abre la puerta a cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.

"Cuando se manipulan las reglas para preservar privilegios... empezamos a hablar de un secuestro institucional", manifestó.

La diputada también hizo un llamado directo a los agremiados para no abstenerse de participar, destacando que la respuesta ciudadana ante este tipo de hechos debe ser el ejercicio del voto.

Paz enfatizó que la participación masiva era clave para blindar el proceso y enviar un mensaje de defensa democrática frente a cualquier intento de interferencia.

El diputado Bequer Chocó del partido CABAL expresó que la intervención le generó sorpresa, indicando que tuvo conocimiento de lo ocurrido por medio de reportes mediáticos mientras se desarrollaba la jornada electoral.

Desde su perspectiva, la elección del representante del CANG ante la CC reviste una relevancia institucional de alto nivel, por lo que consideró fundamental que el proceso se desarrollara sin interferencias.

Señaló que, como profesionales del derecho, los agremiados comprenden los procedimientos legales y que cualquier diligencia debe ejecutarse sin vulnerar el ejercicio del voto.

"Es importante ejercer ese derecho a elegir y ser electo... estamos eligiendo a quien va a representar al Colegio de Abogados en el más alto tribunal del país." Asimismo, sostuvo que las investigaciones deben respetar los tiempos y espacios del proceso electoral gremial.

"Bajo ninguna circunstancia alguna diligencia como esta debería afectar... el proceso debe seguir su curso." indicó.

Asimismo, desde la bancada CABAL, el diputado Julio Héctor Estrada manifestó una postura más frontal, expresando su desacuerdo con la ejecución de allanamientos o diligencias en medio de una votación activa.

Indicó que, aunque las instituciones tienen la obligación de investigar posibles irregularidades, el momento elegido para la intervención resulta inapropiado y envía señales negativas sobre el respeto a los procesos democráticos.

"Estoy totalmente en contra de estos allanamientos en pleno proceso de votación del CANG", refirió y añadió que este tipo de actuaciones pueden interpretarse como intimidatorias y afectar la confianza en las instituciones.

"Una cosa es investigar y otra muy distinta es irrumpir con fuerza pública en medio de una elección... eso debilita el Estado de Derecho", reafirmó.

Para Estrada, el impacto no solo es jurídico, sino también simbólico para la democracia. "Las cosas no solo deben ser legales, también deben parecer correctas. Y lo que vimos hoy no le hace bien a la democracia", enfatizó

Desde la bancada VOS, el diputado Orlando Blanco lamentó lo ocurrido y consideró que la intervención del MP tuvo efectos directos sobre el ejercicio ciudadano dentro del gremio profesional.

Señaló que la presencia fiscal, en ese momento específico, podía interpretarse como un intento de obstaculizar el proceso de elección de magistrados, el cual forma parte de los mecanismos de renovación institucional del Estado.

"Es evidente que lo que pretenden es entorpecer un ejercicio ciudadano de carácter electoral". Además, cuestionó el trasfondo de la diligencia, sugiriendo que podría existir una motivación política detrás de la actuación fiscal. "Es una actuación política revestida de una supuesta legalidad", indicó.

Blanco agregó que este tipo de hechos deben analizarse políticamente por sus posibles implicaciones institucionales.

El diputado José Chic también de VOS centró su intervención en el ambiente que se generó dentro de los centros de votación tras la llegada del MP y fuerzas de seguridad.

Describió que la presencia de personal armado, algunos con el rostro cubierto, generó una percepción de intimidación entre los votantes y organizadores del proceso y señaló: "No puede ser este tipo de embestidas... gente armada, con pasamontañas, a la par de cada mesa electoral".

Indicó que el despliegue resultaba desproporcionado para una diligencia de carácter investigativo en un proceso gremial. Además, hizo una comparación histórica sobre el impacto simbólico de estas acciones. "Este tipo de situaciones nos regresan a los años 80 cuando entraban con gente armada a tomar el control de las instituciones".

Para Chic, la escena observada afecta la percepción democrática del país y el libre ejercicio del voto.

El diputado Byron Rodríguez del partido TODOS señaló que la diligencia del MP tomó por sorpresa a distintos actores políticos y gremiales, debido a que se desarrolló en plena jornada de votación.

Indicó que, hasta ese momento, la información disponible era preliminar y provenía principalmente de lo que circulaba en redes sociales y medios de comunicación.

Comentó que, según versiones difundidas, la actuación fiscal podría estar relacionada con denuncias por la supuesta utilización de carnets alterados o falsificados para participar en la votación, aunque subrayó que desconocía los detalles técnicos de la investigación.

Aun así, enfatizó que, más allá de las diligencias, lo fundamental era garantizar la legitimidad del proceso electoral gremial y que los resultados respondieran únicamente al conteo de votos emitidos.

"Pero mi postura es que ojalá se mantenga la integridad de la elección de este día que sean los dos candidatos electos en base al número y conteo de votos que esta noche sea la democracia dentro del colegio de abogados y notarios la que prevalezca", concluyó.