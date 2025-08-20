Congreso recibe propuesta para disminuir el Impuesto sobre la Renta para empresas

-

Mediante una nueva ley, se busca favorecer a empresas de distintos ramos con la reducción del ISR.

Desde que se inició la X Legislatura, se han presentado varias iniciativas de ley con las cuales se busca modificar el régimen tributario del país, ya sea eliminando o reduciendo determinados tributos.

Una de esas propuestas se oficializó este miércoles 20 de agosto y tiene como finalidad reducir el porcentaje que pagan las empresas en concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Boris España, integrante del bloque Vamos, es ponente del proyecto, y, en concreto, busca disminuir del 25% al 15% el descuento por ISR y eliminar el 10% sobre los intereses del ahorro personal.

Según el legislador, con ello se crearía un entorno fiscal competitivo que fomentaría la inversión, la formalización del trabajo y la generación de empleos.

¿Qué es el Impuesto sobre la Renta?

El citado tributo está regulado en el país mediante dos normativas: la Ley de Actualización Tributaria y el Reglamento del Libro I del ISR.

Según lo estipulado en esos textos legales, para el cobro de este impuesto existen tres categorías:

1. Actividades lucrativas

Acá se incluyen todas las operaciones comerciales, de producción y prestación de servicios, como venta y comercialización de bienes, transporte de carga y pasajeros, asesorías y consultorías, así como espectáculos públicos y eventos comerciales.

2. Actividades de capital y ganancias

Estas corresponden a los recursos generados por inversiones, como depósitos bancarios e intereses, operaciones de crédito, regalías y derechos de autor.

3. Actividades de trabajo

En este grupo están los ingresos generados por los trabajadores, incluidos el sueldo base, bonificaciones, pagos por horas extras y comisiones por ventas, entre otros.

Para estos últimos, el porcentaje que se paga por el ISR está en un rango de 5% a 7%, dependiendo de los ingresos anuales obtenidos. La propuesta del diputado España no aplicaría para este sector.