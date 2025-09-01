¡Q163 mil millones! Presupuesto para 2026 ya está en el Congreso para su discusión

-

El Congreso de Guatemala iniciará con el análisis del Presupuesto Nacional 2026. Descubre el detalle de los Q163 mil millones, la distribución de algunos ministerios y las instituciones que recibirán más recursos.

OTRAS NOTICIAS: Esto le espera al proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso

Tal y como lo anunció el Gobierno, este lunes 1 de septiembre llegó al Congreso la iniciativa de ley que contiene el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026 y con ello, se inicia el proceso para determinar con cuánto dinero contará el Estado para su funcionamiento.

El techo gastos que solicita el Ejecutivo asciende a Q163,783.4 millones, por lo que el aumento respecto del monto que está vigente es cercano a los Q9 mil millones (Q8,946.8 millones).

De acuerdo con lo previsto por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), para obtener los recursos que se piden para el siguiente año, se contaría con las siguientes fuentes:

Recaudación tributaria - Q119,762.8 millones

- Q119,762.8 millones Préstamos externos - Q5,915.9 millones

- Q5,915.9 millones Colocación de bonos del Tesoro - Q27,598.9 millones

Con cerca de Q164 mil millones busca contra el Gobierno el próximo año. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Ministerios con más incrementos

Aunque en el proyecto de Presupuesto se plantean aumentos en la asignación para la mayoría de carteras y secretarías, hay cuatro entidades que tendrían las alzas más significativas:

1. Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

A cargo de diversos programas sociales y con una ejecución para que el 30 de julio iba en poco más del 48%, el Mides pasaría de tener Q2,879.9 millones este año a Q4,100 millones en 2026. Esto le representaría un incremento del 42.4%, equivalente a Q1,220.1 millones.

2. Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex)

La Cancillería también tendría un alza considerable, pues este año tiene un presupuesto de Q980 millones y para el siguiente ejercicio fiscal se proponen Q1,250.4 millones, es decir, un aumento del 27.6%.

De acuerdo con las autoridades, en el citado monto se incluyen Q589.1 millones que se destinarían a "servicios consulares y atención al migrante".

Fuente: Minfin

3. Contraloría General de Cuentas

Para la institución encargada de la fiscalización de los recursos públicos, el Gobierno plantea un presupuesto de Q950 millones, que representa un incremento del 42.9% respecto de lo que tiene para este año, que son Q665 millones.

4. Comisión Nacional contra la Corrupción

La variación más grande la tendría la Comisión contra la Corrupción, que es dirigida por Julio Flores. El aumento para esa instancia es del 130.4%, pues pasaría de tener a disposición Q11.5 millones a Q26.5 millones.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, calificó las mejoras presupuestarias para estos dos últimos entes como "incrementos sin precedentes para fortalecer la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción".

Según el ministro Jonathan Menkos, al asignar más recursos a la Contraloría y la Comisión contra la Corrupción, mejoraría la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. (Foto Ilustrativa: Shutterstock)

CIV con casi Q11 mil millones

Otro aspecto destacado es la acreditación que se propone para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), uno de los más criticados por su baja ejecución este año.

La cartera tiene actualmente un monto disponible de Q9,929.9 millones, de los cuales había usado menos del 34% hasta finales de julio. Pese a ello, para el próximo ejercicio fiscal se pretende elevar su presupuesto a Q10,940.2 millones, divididos de la siguiente manera:

Q7,140.2 millones de asignaciones generales para inversión y funcionamiento

Q2,100 millones para el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip)

Q1,700 millones para intervenciones en el Puerto Quetzal y Aeropuerto Internacional La Aurora

El @GuatemalaGob oficializó su propuesta de Presupuesto 2026 y así explicó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, cuánto se busca otorgar al @CIV_Guatemala pic.twitter.com/wfiuPyiSzR — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 1, 2025

Destaca importancia

Tras hacer la presentación oficial del proyecto en el Palacio Nacional de la Cultura, Menkos se dirigió al Congreso de la República, donde entregó la iniciativa de ley correspondiente a la Junta Directiva.

Culminado ese acto, destacó la importancia de que se aprueben los recursos solicitados para "llevar más desarrollo a la población" y dijo que el aumento previsto sea del 5.8%.