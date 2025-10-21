Congreso aprueba reformas a la Ley del IVA y de Alimentación Escolar

-

El decreto busca que las escuelas tengan más recursos para dar alimentos a los estudiantes.

El pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional y con 144 votos a favor el Decreto 10-2025 reformas a la Ley de Alimentación Escolar y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con lo cual se busca tener más recursos y más opciones en favor de los menores que asisten a las escuelas del país.

El decreto deroga el artículo 8 "A" de la Ley del IVA el cual había sido adicionado por el artículo 13 de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.

También deroga el párrafo final artículo 16 de la Ley de Alimentación Escolar, que también había sido adicionado por el artículo 18 de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.

Los diputados aseguran que ahora los menores recibirán más recursos para la alimentación escolar. (Foto: Congreso / Soy502)

Los cambios se hicieron por dos situaciones, la primera es porque a la asignación mensual que el Ministerio de Educación hace a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), se les retiene el IVA por la cantidad respectiva que se acredita.

Esto según los diputados "disminuye la adquisición de alimentos que se hace en beneficio de los menores estudiantes de los centros educativos del país", por esta razón se reformó la Ley del IVA.

La segunda situación es porque las compras de alimentos se realizan únicamente con proveedores registrados en el sector productivo primario y agropecuario, los cuales solo brindan producto nos no procesados.

Según los legisladores "al excluir a otros proveedores no se pueden adquirir productos procesados, los cuales son complementarios a la elaboración de los menús de los menores". Esta fue la razón por la cual se reformó la Ley de Alimentación Escolar.

Al finalizar la aprobación del Decreto 10-2025, varios diputados tomaron la palabra e indicaron que se corrigió un error que impedía que todo el dinero llegara a los estudiantes.

Reforma al Presupuesto

En la misma ley, el Congreso agregó un artículo nuevo y aprobó una reforma al artículo 132 de la Ley de Presupuesto General del 2025 con el cual se corrigió el nombre de la Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente (ADIN), pues en el decreto original se escribió mal su nombre razón por la que no ha podido recibir el aporte que el Estado normalmente le da anualmente.