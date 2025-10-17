Diputados colocan acción de inconstitucionalidad contra Ley de Codedes

-

La acción se colocó a primera hora del día que entró en vigencia la legislación.

OTRAS NOTAS: El Congreso publica Ley de Codedes en el diario oficial

Diputados oficialistas promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 7-2025 que da vida a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), que ayer fue publicada en el Diario Oficial.

El camino de la Ley ha sido atípico, recibió el veto del presidente y finalmente, el Congreso rechazó la decisión del mandatario y alegó vicios en el proceso de veto para ordenar publicarla.

El diputado oficialista Raúl Barrera señaló que la semana pasada junto a otros legisladores promovieron un amparo en contra del Decreto 07-2025 y el Acuerdo Legislativo 06-2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que fueran publicados.

"Como desafortunadamente la CC no actuó con diligencia, ni en tiempo, fueron publicados. Esto nos obligó a plantear una acción constitucional a partir del nuevo estado", declaró el congresista.

Indicó que esperan que la CC suspenda el decreto 7-2025 e instruye al Congreso de la República a corregir el procedimiento y cumplir con lo que ordena el la Constitución que se refiere al procedimiento del veto presidencial.

Los legisladores oficiales buscan que la Corte anule la vigencia de la Ley de Codedes. (Foto: Cortesíá / Soy502)

"El congreso no ha conocido las razones del veto presidencial. Por lo tanto, la promulgación del decreto 07-2025 se hizo con infracción de la Constitución. En eso consiste la nueva acción que hemos presentado hoy a las 00.01 horas", indicó Barrera.

Explicó que formalmente comparecieron ante la Corte el diputado José Carlos Sanabria y él que está a cargo de la Coordinación Legislativa dentro de la bancada oficial.

"Acompañaron a la presentación del escrito cinco colegas y lo refrendamos los nueve diputados del bloque oficial", puntualizó el congresista.