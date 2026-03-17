Congreso de la República juramenta a nuevos magistrados del TSE

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Durante la tarde de este martes 17 de marzo, el Congreso de la República juramentó a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral.

El pleno del Congreso de la República juramentó a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el período 2026-2032.

Con la juramentación de los Magistrados del TSE, también se instalará la nueva magistratura para el período 2026-2032, la cual tomará posesión de los cargos el próximo viernes 20 de marzo

Está magistratura tendrá la responsabilidad de preparar y ejecutar dos procesos electorales: los de 2027 y 2031.

Así fue la juramentación de los magistrados, titulares y suplentes, que integrarán el Tribunal Supremo Electoral.



Deberán tomar posesión del cargo el próximo 20 de marzo.



Video @EstuardoPared19 / Nuestro Diario. pic.twitter.com/Wrwex1CEDa — Soy 502 (@soy_502) March 17, 2026

Renuncia aprobada en el pleno

Previo a la juramentación, el pleno del diputados conoció la renuncia de los actuales magistrados de Corte de Apelaciones Roberto Estuardo Morales Gómez y Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.

Esto debido a que el pasado martes 10 de marzo, ambos profesionales fueron electos magistrados titulares del TSE.

Morales Gómez se desempeñó como magistrado titular de la Sala Sexta de Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y Rivera Acevedo fungió como presidenta de la Sala Quinta de Corte de Apelaciones del Ramo Civil.

Nueva Magistratura

La nueva magistratura del TSE, período 2026-2032 está integrada por los magistrados titulares:

Roberto Estuardo Morales Gómez

Karina Virginia Romero Figueroa

Rosa Mariella Rivera Acevedo

Mario Alexander Velásquez Pérez

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

Y los magistrados suplentes: