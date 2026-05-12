Congreso programa aprobación de Ley Antilavado para este martes 12 de mayo

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Diputados retomarán discusión final de la iniciativa de ley contra el lavado de dinero.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, se expresó confiado en que el pleno pueda aprobar este martes 12 de mayo la iniciativa de ley contra el lavado de dinero, tras finalizar la sesión de Instancia de Jefes de Bloque este lunes.

“ Yo tengo el presentimiento y la confianza en Dios que mañana va a ser un buen martes para Guatemala. La ley está agendada y esperamos que sea aprobada mañana en su redacción final ” Luis Contreras , Presidente del Congreso

Contreras señaló que en los últimos días se realizaron aclaraciones entre los diputados sobre el contenido de la propuesta antes de la sesión plenaria. "Se han aclarado algunas otras cosas y espero mucho de que podemos aprobar esta ley de país", expresó.

Además, aseguró que la iniciativa reúne y clarifica aspectos contenidos en decretos anteriores, además de brindar mayor certeza jurídica. También insistió en que la aprobación es importante para evitar que Guatemala sea incluida en la denominada "lista gris".

Legislativo busca evitar que Guatemala ingrese a la lista gris. (Foto: Archivo/Soy502)

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"Es una ley que reúne el decreto 2001 y 2005 y lo clarifica más, nos da más certeza jurídica. Creo que es una ley muy importante para el país. Nosotros no queremos caer en la lista gris", agregó.

En otro punto, Contreras indicó que el Legislativo mantiene apertura para conocer y aprobar de urgencia nacional el tema presupuestario del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además, explicó que consiera importante que el TSE cuente con los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de los futuros procesos electorales.

Pleno podría aprobar de urgencia nacional el apoyo presupuestario al TSE. (Foto: Archivo/Soy502)

"Si así la propone el pleno, estamos listos para aprobar la de urgencia nacional. Creo que el tribunal tiene que tener el dinero necesario para que tener unas elecciones con los mejores recursos que podamos tener. Los diputados están abiertos para aprobarla de urgencia nacional si se solicita", concluyó.

Además dentro de la agenda de este martes se contempla el conocimiento del Veto al Decreto 10-2026 Reformas al Código Penal y a la Ley Contra la violencia sexual impulsada por un diputado del oficialismo.