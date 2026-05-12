Congreso retomará discusión de la Ley Portuaria a principios de junio

El presidente del Congreso asegura que la iniciativa cuenta con el respaldo legislativo para su aprobación.
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La discusión de la Ley del Sistema Portuario podría incluirse en la agenda legislativa entre el 2 y 3 de junio, luego de descartar la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria, según lo indicó el presidente del Congreso, Luis Contreras.
Según explicó, inicialmente se contemplaba habilitar otra jornada legislativa para avanzar con la iniciativa este miércoles 13 de mayo; sin embargo, tras revisar la normativa interna del Congreso determinaron que no era legal convocarla fuera de las sesiones previamente establecidas.
Contreras señaló que, a diferencia de la ley contra el lavado de dinero, la iniciativa portuaria no enfrenta una presión inmediata de tiempo y que la discusión podrá continuar en las fechas mencionadas.
Aun así, aseguró que existe un panorama favorable para la aprobación de la normativa y consideró que cuenta con respaldo entre distintos diputados.
"La ley de puertos casi que puedo predecir que será apoyada en las sesiones que van a agendar para el 2 y 3 de junio", indicó.