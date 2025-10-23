Conmemoran 120 años del Mapa en Relieve en Guatemala

-

Patrimonio, creatividad y diversión se unen en la jornada conmemorativa del Mapa en Relieve en la Ciudad de Guatemala

La Municipalidad de Guatemala anunció una jornada especial para conmemorar los 120 años del Mapa en Relieve, una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural.

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, en las instalaciones del histórico recinto.





El Mapa en Relieve es obra del quetzalteco Francisco Vela, con la colaboración de Claudio Urrutia. (Foto: Cortesía de la Municipalidad de Guatemala)

Durante la celebración, la cultura, el arte y la diversión se unirán en un programa que incluirá presentaciones artísticas, clases de zumba, talleres interactivos y observación astronómica.

Los asistentes también podrán disfrutar de una exposición de arte y diversas opciones en el área gastronómica, haciendo del evento una experiencia para toda la familia.





La Municipalidad de Guatemala celebra 120 años del Mapa en Relieve con arte, talleres, zumba y actividades para toda la familia. (Foto: Cortesía de la Municipalidad de Guatemala)

El Mapa en Relieve fue creado por el ingeniero quetzalteco Francisco Vela, con la colaboración de Claudio Urrutia, quienes diseñaron esta obra monumental que reproduce con precisión la geografía completa de Guatemala.





Mapa en Relieve: historia y arte en el corazón de la ciudad. (Foto: Cortesía de la Municipalidad de Guatemala)

A pesar de haber sido construida en una época sin tecnología satelital ni sistemas GPS, la exactitud del Mapa en Relieve sigue asombrando a expertos y visitantes, posicionándose como una ventana única para comprender la diversidad del territorio nacional.





Con 120 años de historia, el Mapa en Relieve ofrece a los visitantes una experiencia cultural, artística y educativa en Guatemala. (Foto: Cortesía de la Municipalidad de Guatemala)

La municipalidad invita a la población a participar en esta jornada conmemorativa, que no solo celebra 120 años de historia, sino también el ingenio, la creatividad y el orgullo nacional reflejados en esta joya arquitectónica y cartográfica.

