Conmemoran 120 años del Mapa en Relieve en Guatemala

Patrimonio, creatividad y diversión se unen en la jornada conmemorativa del Mapa en Relieve en la Ciudad de Guatemala
La Municipalidad de Guatemala anunció una jornada especial para conmemorar los 120 años del Mapa en Relieve, una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural.
El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, en las instalaciones del histórico recinto.
Durante la celebración, la cultura, el arte y la diversión se unirán en un programa que incluirá presentaciones artísticas, clases de zumba, talleres interactivos y observación astronómica.
Los asistentes también podrán disfrutar de una exposición de arte y diversas opciones en el área gastronómica, haciendo del evento una experiencia para toda la familia.
El Mapa en Relieve fue creado por el ingeniero quetzalteco Francisco Vela, con la colaboración de Claudio Urrutia, quienes diseñaron esta obra monumental que reproduce con precisión la geografía completa de Guatemala.
A pesar de haber sido construida en una época sin tecnología satelital ni sistemas GPS, la exactitud del Mapa en Relieve sigue asombrando a expertos y visitantes, posicionándose como una ventana única para comprender la diversidad del territorio nacional.
La municipalidad invita a la población a participar en esta jornada conmemorativa, que no solo celebra 120 años de historia, sino también el ingenio, la creatividad y el orgullo nacional reflejados en esta joya arquitectónica y cartográfica.