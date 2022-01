Conmoción en NY por mujer que murió tras ser empujada a los rieles del metro

Es la segunda vez que el mismo hombre ataca a una mejor en el mismo lugar.

En Nueva York una mujer murió al ser empujada a los rieles del metro por un hombre que meses atrás había intentado estrangular a otra mujer, para asaltarla pero ella logró salvarse pese a haber recibido una brutal golpiza la cual quedó registrada en videos de vigilancia, lo que permitió identificar al agresor.

La víctima fue identificada como Michelle Alyssa Go, quien estaba esperando en en el andén cuando el sospechoso la empujó hacia las vías mientras esperaba un tren, dijeron las autoridades.

“Este incidente no fue provocado y la víctima no parece tener ninguna interacción con el sujeto”, dijo el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, en una conferencia de prensa vespertina.

Go tenía 40 años y su muerte ha conmocionado a los habitantes de esa ciudad quienes han realizado vigilias en su honor.

Michelle Alyssa Go murió a los 40 años. (Foto: Twitter)

Simon Martial es el agresor. (Foto: Twitter)

Mismo agresor, varias víctimas

El atacante se llama Simon Martial de 61 años y en noviembre del 2021 una cámara de vigilancia captó el momento cuando él estranguló a una joven golpeándola brutalmente para robarle su bolso. Ella logró sobrevivir y condenó que las autoridades no actuaran en ese momento, pues Simon fue capturado tras la muerte de Go.

Simon es un indigente y se determinó que tiene una enfermedad mental por lo que al ser capturado fue recluido en un sanatorio para enfermedades mentales, pero deberá llevar el proceso legal pues le imputaron cargos de homicidio.

WANTED-ROBBERY: 11/22/21 approx. 4AM, at 34 St Herald Sq Station @NYPDMTS Manhattan. The suspect grabbed a 23 Y/O female victim in a headlock & threw her down. On the ground he touched her private area & took her purse. Any info call at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/tqNI1YHDNS — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 23, 2021