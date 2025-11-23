Conoce las actividades de la 28a. edición del Festival Ícaro en Guatemala

-

Este evento agrupa cortometrajes, talleres y encuentros creativos que resaltarán el talento emergente del cine centroamericano.

Este festival de cine agrupa talento, creatividad y un diálogo cultural Centroamericano, en esta 28a. edición y así se vivió la inauguración de esta semana cineasta:

Con apoyo, del Ministerio de Cultura y Deportes y otras organizaciones se estarán realizando las siguientes actividades durante el festival:

Lunes 24 de noviembre:

En la Sala de Arte de Cinépolis Russ Mall se proyectará:

Desde las 16:00 horas cortometrajes documentales

A las 18:00 horas se proyectarán cortometraje ficción

20:00 horas se proyectará "Vértices" dirigida por Arturo López Rodas.

En la Avenida Reforma y 14a. calle de la Ciudad de Guatemala:

16:00 horas "Lo que olvidamos" de la categoría documental

18:00 horas "Manas" dirigida por Mariana Brennand

Finaliza con la producción de ficción "Temporal"

En el Paraninfo Universitario (2a. Avenida 12-40, zona 1):

18:00 horas Se proyectará un documental titulado "Tratado de invisibilidad", con la dirección de Luciana Kaplan

El Cine Capitol (6a. Avenida, de la zona 1) proyectará:

Cortometrajes experimentales internacionales desde las 16:00 horas.

A las 18:00 horas proyectará cortometrajes documentales y cierra la jornada con la proyección de Cipactli "La Diosa Cocodrilo" a las 20:00 horas.

Martes 25 de noviembre:

Desde las 16:00 a 20:00 horas en el salón de Arte de Cinépolis Russ Mall, se proyectará la categoría de documentales.

se proyectará la categoría de documentales. Desde las 18:00 horas en Paraninfo Universitario (2a Avenida 12-40, zona 1) se proyectarán cortometrajes de ficción.

Cine Capitol

16:00 horas de cortometrajes de animación,

de cortometrajes de animación, 18:00 horas de la categoría documental

de la categoría documental 20:00 horas tendrá el cierre del cortometraje "Cumbral", dirigido por Víctor Garrido Jannane, de España.

En la Alianza Francesa (5a. calle 10-55, zona 13) se proyectará "Manas" dirigida por Mariana Brennand.

Miércoles 26 de noviembre:

Se proyectará la categoría documental desde las 16:00 a las 20:00 horas en la Sala de Arte de Cinépolis Russ Mall.

En la Avenida Reforma y 14a. calle de la Ciudad de Guatemala desde las 16:00 horas se tendrá la proyección de un cortometraje de ficción y un documental. Y desde las 18:00 a 20:00 horas se proyectará la categoría de ficción.

En la desde las se tendrá la proyección de un cortometraje de ficción y un documental. Y desde las 18:00 a 20:00 horas se proyectará la categoría de ficción. En el Paraninfo Universitario (2a. Avenida 12-40, zona 1) se proyectará "Los Hiperbóreos" de Cristóbal León y Joaquín Cociña, en la categoría de ficción.

(2a. Avenida 12-40, zona 1) se proyectará "Los Hiperbóreos" de Cristóbal León y Joaquín Cociña, en la categoría de ficción. En Cine Capitol (6a. Avenida, de la zona 1) se proyecta desde las 16:00 horas se proyectará la obra de ficción: "Las Sábanas de Marruecos" dirigida por Leonardo Tamariz. Y a las 18:00 horas se iniciará a proyectar ocho cortometrajes de ficción. Al cierre, a las 20:00 horas, se tendrá la proyección de " Extranjera " en la categoría de ficción, dirigida por Michelle Malley Campos.

(6a. Avenida, de la zona 1) se proyecta desde las 16:00 horas se proyectará la obra de ficción: dirigida por Leonardo Tamariz. Y a las se iniciará a proyectar Al cierre, a las 20:00 horas, se tendrá la proyección de " " en la categoría de ficción, dirigida por Michelle Malley Campos. En la Alianza Francesa (5a. calle 10-55, zona 13) desde las 19:00 horas, se proyectarán una obra de ficción y un documental.

El jueves 27 de noviembre:

En la Avenida Reforma y 14a. calle de la Ciudad de Guatemala , desde las 16:00 a 18:00 horas, se proyectarán cuatro cortometrajes de distintas categorías.

, desde las se proyectarán cuatro cortometrajes de distintas categorías. En el Paraninfo Universitario (2a. Avenida 12-40, zona 1) desde las 18:00 horas se proyectará " El documental del 10 " de la dirección Lucas Martín Costa.

(2a. Avenida 12-40, zona 1) horas se proyectará " " de la dirección Lucas Martín Costa. Y el Cine Capitol (6a. Avenida, de la zona 1) se expondrá quince cortometrajes desde las 16:00 a las 20:00 horas de distintas categorías.

El viernes 28 de noviembre:

Se realizará en el Cine Capitol (6a. Avenida, de la zona 1) donde tendrán la exposición del cortometraje "Salmones Rosas" con la dirección de Oscar Faarup, desde Pánama.

Y de las 18:00 a 20:00 horas se proyectarán cortometrajes de ficción.

El sábado 29 de noviembre:

Se realizará el cierre del evento en el Palacio Nacional de la Cultura, con la premiación de los cortometrajes a las 16:30 horas.

El cierre será un evento cerrado porque deberá contar con invitación para participar.

Además, se contará con talleres creativos desde el domingo 23 al 27 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

También se tendrán el 24 de noviembre en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, ubicado en zona 13, se contará con la participación de Luz Amanda Sarmiento, desde Colombia para dar a conocer "Herramientas para cineastas del mundo" y el taller: "Coordinación de intimidad" impartido por Paula Murcia.