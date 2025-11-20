Los héroes anónimos de Guatemala: así actúa Bomberos Unidos sin Fronteras

-

Bomberos Unidos sin Fronteras en Guatemala (BUSF-G) es la organización de élite formada por socorristas voluntarios, considerados "héroes sin capa", que se especializa en la respuesta inmediata y atención humanitaria de emergencia ante desastres naturales.

Han participado en miles de rescates, no solo en Guatemala sino también en el extranjero. Son héroes sin capa que no buscan reconocimiento público; prefieren mantenerse en el anonimato porque, para ellos, servir es el valor más grande.

El descenso de alturas es otra de las especialidades de BUSF-Guatemala. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Opera de manera coordinada con autoridades locales y desarrolla labores humanitarias que incluyen atención inmediata en catástrofes y proyectos de cooperación para comunidades vulnerables.

En uno de los entrenamientos, uno de los voluntarios es evacuado simulando un herido. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Nuestra sede central está en Madrid, España. Nosotros somos una filial ubicada en Guatemala. Nuestra misión es intervenir de manera rápida y efectiva ante desastres naturales a nivel nacional e internacional, desde la prevención hasta la recuperación", comentó Cándido Zet, coordinador general de BUSF-Guatemala.

Al servicio de la vida

Cada socorrista está capacitado para intervenir en desastres de cualquier tipo, ya sean inundaciones, terremotos o erupciones volcánicas.

Los extranjeros recuerdan a los socorristas que el tiempo es su mayor enemigo para buscar sobrevivientes. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La organización cuenta con distintas unidades operativas: Unidad Canina de Rescate, Unidad Médica, Unidad de Potabilización y Saneamiento en Emergencias.

Asimismo, la Unidad de Logística de Emergencia y la Unidad Especialista en Drones y Unidad de Rescate en Alturas, todas bajo la supervisión del Comando de Intervención ante Catástrofes.

Socorristas son capacitados con equipo especializado para la potabilización de agua en comunidades afectadas. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Constantemente estamos en capacitación y supervisión de BUSF-España. Además, invitamos a otros cuerpos de bomberos a sumarse a nuevas enseñanzas con técnicas más avanzadas", añadió Zet.

Cada misión representa un reto distinto. Aunque la población reconoce la grandeza de su labor, estos valientes hombres continúan trabajando en silencio, firmes en su compromiso de salvar vidas.

Aprenden el uso de equipo para asistir a una emergencia de materiales peligrosos. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Bomberos Unidos sin Fronteras Guatemala ha participado en operaciones de alto perfil. En abril de 2024, colaboraron en las labores de extinción del incendio en el vertedero de AMSA, cuyos humos tóxicos afectaron a la Ciudad de Guatemala.

La organización también ha brindado apoyo técnico en otras emergencias nacionales, como su colaboración con la Municipalidad de Villa Nueva en la investigación y procedimientos del agujero formado en la localidad.

Además, fueron reconocidos por su labor de intervención y apoyo a la población durante la crisis generada por el COVID-19.