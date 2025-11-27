Relax total: Disfruta de las nuevas piscinas climatizadas con vista a los volcanes

-

El parque acuático Las Cascadas en Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez, reabrió sus puertas tras una importante remodelación que incluye piscinas climatizadas y jacuzzis, consolidándose como un centro recreativo familiar ideal para el descanso.

Los vecinos y visitantes que buscan un lugar para relajarse y compartir en familia tienen una excelente opción en el parque acuático y centro recreativo Las Cascadas, ubicado en el municipio de Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez.

El espacio se ha convertido en un punto de encuentro para quienes desean disfrutar de un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza y con una hermosa vista a los volcanes que enmarcan la región. El alcalde Neftalí Ordóñez explicó que tras años de remodelación, se realizaron diversas mejoras para ofrecer instalaciones más cómodas y seguras, con el propósito de brindar una mejor experiencia a los visitantes.

El centro turístico tiene dos toboganes para que grandes y chicos se den un chapuzón y se diviertan. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Entre las principales mejoras, destacan la climatización del agua de las piscinas, la incorporación de jacuzzis, el cambio de ranchos y áreas de descanso, la construcción de un muro de contención y el remozamiento de las losas en las diferentes zonas del balneario.

Los lugareños han recibido con entusiasmo la reapertura del centro recreativo. Gema López, vecina, comentó que este proyecto beneficia también a quienes se dedican al comercio local. "Esperamos que lleguen muchos visitantes porque eso ayuda a los vecinos que venden comida y artesanías. Invitamos a todos a conocer las piscinas y disfrutar de este bonito lugar", señaló.

El parque acuático cuenta con amplias áreas para compartir, piscinas para adultos y niños, y espacios ideales para organizar convivios familiares o simplemente pasar un día diferente.

El parque acuático se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y turistas. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

El horario de atención es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los precios de ingreso son de Q30 para adultos y Q20 para niños visitantes, mientras que para los lugareños, el costo es de Q20 por adulto y Q10 por niño. El acceso a la piscina climatizada y al jacuzzi tiene un costo adicional de Q35 por persona.

Con su entorno natural, su ambiente familiar y sus modernas instalaciones, Las Cascadas se consolida como uno de los principales atractivos de Santa Catarina Barahona, ideal para disfrutar en cualquier época del año y fortalecer los lazos entre familia y amigos.

Las áreas de descanso y los ranchos permiten disfrutar cómodamente del paisaje natural. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Santa Catarina Barahona, el municipio menos poblado de Sacatepéquez, es conocido como la "Tierra de manantiales". Con una población mayoritariamente Kaqchikel, la mejora de centros como Las Cascadas busca impulsar el turismo y desarrollo económico en esta área.

Sacatepéquez es un eje turístico conocido por su paisaje montañoso y sus volcanes (Agua, Fuego y Acatenango). Sumado a sitios como Antigua Guatemala, Hobbitenango y Finca El Pilar, el balneario municipal Las Cascadas consolida la oferta de recreación familiar y ecoturismo local.