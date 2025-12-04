Más de 150 años de excelencia: Un recorrido por el emblemático INVO en Occidente

Recientemente el Invo celebró la culminación de la restauración de su edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, lo que confirma que sigue siendo un pilar fundamental de la educación en el Occidente.
LEE TAMBIÉN: ¿Qué reliquias guarda la Catedral de Escuintla tras la conquista?
En el corazón de Quetzaltenango, se encuentra el Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), una de las instituciones educativas más emblemáticas del país. Con más de un siglo de historia, el INVO ha formado a innumerables generaciones de profesionales, consolidándose como un pilar fundamental en la educación del occidente guatemalteco.
Actualmente, el instituto alberga a más de mil estudiantes de nivel básico y diversificado. Recientemente, celebró la inauguración de la restauración de sus instalaciones, un proyecto que preserva su valor patrimonial y garantiza espacios adecuados para la formación académica de nuevas generaciones.
Un recorrido por su historia
El origen del INVO se remonta a 1853, cuando un terremoto dañó la ermita de San Nicolás. La orden Jesuita, encabezada por el Padre Ramón Posada, restauró el templo y amplió sus terrenos gracias a donaciones de Isidro González y Manuel Fuentes. En ese lugar se fundó el Colegio San José de Calasanz, antecedente directo del actual instituto.
Tras la expulsión de los jesuitas en 1871, el gobernador Justo Rufino Barrios cedió las instalaciones a la municipalidad, que fundó oficialmente el Colegio de Occidente el 1 de julio de 1872, refrendado el 17 de junio de ese mismo año. Su primer director fue Anselmo Valdez, y entre sus primeros graduados destacó Manuel Estrada Cabrera, quien más tarde sería presidente de Guatemala.
En 1873, se destinaron $2,000 pesos provenientes de la finca confiscada El Patrocinio para construir el salón de actos del colegio, iniciándose las obras el 5 de abril de ese año.
El devastador terremoto de 1902 destruyó las instalaciones, lo que obligó a trasladar temporalmente el colegio a la casa de Eusebio Ibarra. En 1907, comenzó la construcción del actual edificio, que fue inaugurado en enero de 1914, y que hasta la fecha conserva su majestuosidad y valor histórico.
Un monumento vivo a la educación
En 1972, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional, y el 16 de junio del mismo año se realizó una ceremonia conmemorativa con la develación de una placa, discursos y actividades culturales en honor al instituto.
Desde entonces, el INVO ha continuado su misión educativa con orgullo, manteniendo viva su tradición y compromiso con la excelencia académica. Hoy, más de 150 años después de su fundación, sigue siendo símbolo de conocimiento, identidad y cultura en Quetzaltenango.
Personajes que pasaron por sus aulas
- Manuel Estrada Cabrera, estudio en el centro educativo y fue alcalde en los años 1891-1892, se le recuerda por ser uno de los Presidentes con mas tiempo en el poder.
- Manuel Lisandro Barillas, alcalde en 1902, es conocido también por ser Corregidor de las Fuerzas de Occidente, Jefe Político de Quetzaltenango y Comandante de Armas de Quetzaltenango.
- Alberto Fuentes Castillo alcalde 1957 - 1960, fue Diputado por Quetzaltenango ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1944.
- Gerardo Hurtado Aguilar, alcalde en 1964 - 1966, durante su mandato en la comuna se celebraron las bodas de oro de los Juegos Florales y se restauró la pintura del teatro municipal.
- Doctor Enio Ramón Betancourt, alcalde en 1982 a 1983, recordado por ser un artistas de la marimba, teniendo innumerables aportes artísticos .
- Luis López Maldonado, alcalde en 1986 - 1990, es el primer alcalde de la época democrática, además fue titular del segundo registro de la propiedad.
- Rigoberto Quemé Chay, fue alcalde por dos periodos en la ciudad.
- Luis Grijalva, alcalde en los años 2016 al 2020, el es el último alcalde que estudio en el INVO en la época moderna.