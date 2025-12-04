Más de 150 años de excelencia: Un recorrido por el emblemático INVO en Occidente

-

Recientemente el Invo celebró la culminación de la restauración de su edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, lo que confirma que sigue siendo un pilar fundamental de la educación en el Occidente.

En el corazón de Quetzaltenango, se encuentra el Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), una de las instituciones educativas más emblemáticas del país. Con más de un siglo de historia, el INVO ha formado a innumerables generaciones de profesionales, consolidándose como un pilar fundamental en la educación del occidente guatemalteco.

Actualmente, el instituto alberga a más de mil estudiantes de nivel básico y diversificado. Recientemente, celebró la inauguración de la restauración de sus instalaciones, un proyecto que preserva su valor patrimonial y garantiza espacios adecuados para la formación académica de nuevas generaciones.

Así lucía el instituto en sus primeros años. (Foto: Fototeca Digital de Quetzaltenango)

Un recorrido por su historia

El origen del INVO se remonta a 1853, cuando un terremoto dañó la ermita de San Nicolás. La orden Jesuita, encabezada por el Padre Ramón Posada, restauró el templo y amplió sus terrenos gracias a donaciones de Isidro González y Manuel Fuentes. En ese lugar se fundó el Colegio San José de Calasanz, antecedente directo del actual instituto.

Tras la expulsión de los jesuitas en 1871, el gobernador Justo Rufino Barrios cedió las instalaciones a la municipalidad, que fundó oficialmente el Colegio de Occidente el 1 de julio de 1872, refrendado el 17 de junio de ese mismo año. Su primer director fue Anselmo Valdez, y entre sus primeros graduados destacó Manuel Estrada Cabrera, quien más tarde sería presidente de Guatemala.

Actualmente sigue formando a estudiantes. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

En 1873, se destinaron $2,000 pesos provenientes de la finca confiscada El Patrocinio para construir el salón de actos del colegio, iniciándose las obras el 5 de abril de ese año.

El devastador terremoto de 1902 destruyó las instalaciones, lo que obligó a trasladar temporalmente el colegio a la casa de Eusebio Ibarra. En 1907, comenzó la construcción del actual edificio, que fue inaugurado en enero de 1914, y que hasta la fecha conserva su majestuosidad y valor histórico.

Un monumento vivo a la educación

En 1972, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional, y el 16 de junio del mismo año se realizó una ceremonia conmemorativa con la develación de una placa, discursos y actividades culturales en honor al instituto.

El INVO es el instituto más representativo de la ciudad altense. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Desde entonces, el INVO ha continuado su misión educativa con orgullo, manteniendo viva su tradición y compromiso con la excelencia académica. Hoy, más de 150 años después de su fundación, sigue siendo símbolo de conocimiento, identidad y cultura en Quetzaltenango.

Personajes que pasaron por sus aulas