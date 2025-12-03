¿Qué reliquias guarda la Catedral de Escuintla tras la conquista?

-

La Catedral Nuestra Señora de Concepción en Escuintla, Guatemala, es un referente clave de la arquitectura religiosa del país.

Su historia se remonta al siglo XVI, con orígenes como ermita en 1545 tras la conquista. Este templo parroquial ha sobrevivido desastres, como el terremoto de 1862, y ha pasado por múltiples reparaciones, incluyendo trabajos avalados por el IDAEH en 2003. Descubre el legado de la Diócesis de Escuintla y la devoción a la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad, resguardada celosamente en este icónico edificio.





Es uno de los templos católicos más importantes de la región. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

El templo católico de la cabecera departamental de Escuintla, la Catedral Nuestra Señora de Concepción, ha sido uno de los referentes arquitectónicos locales que se ha transformado con el paso del tiempo.

Al siglo XVI se remonta el origen de esta población, cuando los habitantes eran los pipiles; en ese entonces se comenzó a construir el primer templo parroquial, obra que se adjudica a fray Toribio de Benavente.





Aún se conserva la antigua cruz. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Según la reseña de la Diócesis de Escuintla, en 1545 se construyó como ermita, un lugar de oración y encuentro con Dios para los habitantes de la zona, luego de la conquista española en 1,525. Fue hasta en 1649, cuando se hizo la primera construcción como templo formal de bóvedas.

Johann Melchor, escritor local, dio a conocer que la iglesia estuvo a cargo de la orden de predicadores dominicos hasta mediados del siglo XVIII, cuando fue secularizada y se transformó en parroquia.





El templo se remonta al siglo XVI. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

De 1737 data la construcción del campanario, convento y sacristía. Hasta el período entre 1840 y 1860, el lugar fue sometido a diversas reparaciones y en 1862 sufre severos daños a causa de un terremoto, detalla la Diócesis.





En su interior se resguarda la imagen de la Virgen de Concepción. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

En 1937, estuvo en la ciudad el arquitecto mayor Diego de Porres e hizo una descripción del templo parroquial, en la cual indicó que la catedral se componía de 78 varas de largo de norte a sur y de ancho de oriente a poniente de 11 varas.





Arquitectura de Escuintla: La Catedral y el terremoto de 1862 (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Hace 40 años, la estructura fue sometida a reparaciones e intervención para la fachada principal; y en 2003 se realizaron otros trabajos avalados por el instituto de Antropología e Historia (IDAEH), en el techo, piso y construcciones aledañas.

El 3 de agosto de 2019 se celebró el vigésimo quinto aniversario de la Diócesis de Escuintla y se celebró la santa misa, presidida por monseñor Víctor Hugo Palma, quien ungió el altar y colocó las reliquias ante la presencia de grupos parroquiales del departamento.





Arquitectura de Escuintla: La Catedral y el terremoto de 1862 (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Este edificio resguarda celosamente en su interior a la imagen de la patrona de este municipio, la Inmaculada Concepción, cuya celebración es cada 8 de diciembre; la devoción por esta Advocación en el lugar data desde el siglo XVII.

