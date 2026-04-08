Museo Nacional de Arqueología y Etnología resguarda la cultura de Guatemala

-

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología (MUNAE) lleva más de noventa años resguardando la herencia cultural del país. Descubre su historia desde 1931 y su colección de más de 35 mil piezas arqueológicas.

En las instalaciones de la finca La Aurora, se encuentra el Museo Nacional de Arqueología y Etnología (MUNAE), es una institución dedicada a la investigación de la importante herencia cultural de nuestro país.

En la actualidad en importante reciento se albergan la colección arqueológica más grande de Guatemala (más de 35 mil piezas) y la segunda colección textil más importante, cubriendo la historia de la civilización maya.

En enero se llevó a cabo una exposición temporal en el MUNAE. (Foto: MUNAE)

Según datos proporcionados por el portal del Ministerio de Cultura y Deportes, en 1871, el gobierno emitió un decreto para la creación de un museo nacional; sin embargo, el actual MUNAE surgió tras la destrucción de instituciones anteriores por terremotos en 1917-1918.

De esta manera se consolidó en 1931, pasando por la antigua iglesia El Calvario antes de trasladarse a su ubicación actual en la zona 13.

La muestra de enero conmemoraba los 94 años de existencia del lugar. (Foto: SIC)

El Museo nacional se trasladó a donde hoy se encuentra y se inauguró en el salón principal en junio de 1931, un edificio construido durante el gobierno de Jorge Ubico.

Su importancia y aporte cultural al país le valió el ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1998.

Dentro de su historia también destaca el cambio de nombre en varias oportunidades, por ello en mayo de 2024 se ratificó oficialmente su nombre histórico: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, reafirmando su carácter científico y de conservación.

En 1998 el MUNAE fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto: MCD)

Conmemoración

En el pasado mes de enero, la institución abrió al público la exposición temporal "Huellas del Pasado, 94 Años de Historia", un paseo a conocer su origen y evolución mediante.

El objetivo de dicha muestra fue resaltar el aporte a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural del país por parte de la institución.

El lugar está abierto al público de martes a domingo. (Foto: MCD)

La exposición ofreció un recorrido por los momentos más representativos del museo a través de fotografías históricas, líneas de tiempo y una selección de piezas arqueológicas y etnológicas, que permitieron a los visitantes comprender el desarrollo institucional del MUNAE a lo largo de casi un siglo de labor científica y cultural.

Actualmente el costo de ingreso al museo es de Q5 para visitantes nacionales y Q60 para extranjeros. El recinto cuenta con área de parqueo sin costo adicional para los visitantes y está abierto de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.