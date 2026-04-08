Catedral de Cobán: 480 años de historia, fe y devoción en la Ciudad Imperial

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Explora la historia de la Catedral de Santo Domingo de Guzmán en Cobán. Fundada en 1543, este Monumento Histórico es el corazón de la Ciudad Imperial y un testimonio vivo de la evangelización dominica en las Verapaces

En el Centro Histórico de Cobán, Alta Verapaz, frente al parque central y rodeada de edificios emblemáticos, se erige la iglesia catedral de Santo Domingo de Guzmán, uno de los templos más antiguos e importantes del norte de Guatemala. Su historia está estrechamente vinculada al origen de la ciudad y al proceso colonial en la región de las Verapaces.

Los orígenes del templo se remontan a 1543, cuando los frailes dominicos iniciaron la fundación de Cobán bajo la advocación de Santo Domingo de Guzmán, patrono del municipio.

Fotografía antigua evidencia los cambios en el entorno urbano del templo. (Foto: Historia de Guatemala en Fotografías)

Según registros históricos y datos del Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), la construcción fue dirigida por fray Melchor de los Reyes, convirtiéndose en una de las primeras edificaciones formales tras la llegada de los misioneros.

La presencia dominica marcó profundamente el desarrollo de Alta Verapaz. A diferencia de otras regiones conquistadas mediante la guerra, en las Verapaces la evangelización se realizó principalmente a través de misiones religiosas, lo que llevó a que Cobán fuera conocida como la "Ciudad Imperial de Carlos V".

La catedral ha mantenido su esencia a lo largo del paso del tiempo. (Foto: Historia de Guatemala en Fotografías)

En ese contexto, la catedral se consolidó como el eje espiritual y urbano alrededor del cual se organizó la población en aquella época.

Junto al templo, en 1551, se construyó el Convento de Santo Domingo, formando un complejo religioso que funcionó como centro de enseñanza, administración eclesiástica y evangelización indígena durante el periodo colonial. Actualmente, ambos edificios constituyen uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del departamento.

Registros en blanco y negro conservan la memoria histórica de la catedral. (Foto: Historia de Guatemala en Fotografías)

Reconstrucciones

Como muchas edificaciones coloniales, la catedral ha pasado por diversas etapas de restauración. De acuerdo con el Micude, fue intervenida en 1741 y nuevamente a finales del siglo XVIII debido al deterioro causado por el clima y el paso del tiempo.

Posteriormente, recibió reparaciones en el siglo XIX y una restauración significativa en el siglo XX, manteniendo su estructura original pese a las modificaciones.

Junto a la catedral, el convento integra un importante conjunto patrimonial. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Uno de sus rasgos arquitectónicos más distintivos es su único campanario, característica poco común en templos de la época, ya que la mayoría contaba con dos torres. Historiadores señalan que esta singularidad se debe a las condiciones del terreno y a la construcción simultánea del convento.

En su interior destacan tres naves principales y un techo de madera cuya estructura evoca las cubiertas navales antiguas. También alberga imágenes religiosas traídas desde Europa durante la época colonial, entre ellas una venerada imagen de la Virgen del Rosario, vinculada a la tradición dominica.

Elementos arquitectónicos coloniales se conservan en el interior de la catedral. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Centro religioso

La relevancia del templo trascendió el ámbito local en 1935, cuando el papa Pío XI creó la Diócesis de Verapaz, convirtiendo oficialmente a la catedral en la iglesia madre de la región y consolidando su papel como principal referente religioso del norte del país.

Desde entonces, ha sido escenario de celebraciones religiosas, procesiones, ferias patronales y actividades culturales que forman parte de la identidad cobanera. Generaciones de familias han pasado por sus puertas para bautizos, matrimonios y festividades que aún conservan elementos heredados del periodo colonial.

Por su valor histórico, arquitectónico y cultural, el inmueble fue declarado Monumento Histórico del Período Hispánico y clasificado con categoría patrimonial "A" por el Ministerio de Cultura y Deportes, reconocimiento que busca garantizar su conservación como parte del legado nacional.