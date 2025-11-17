John Cena afronta su penúltimo combate antes del retiro

-

El luchador de la WWE, John Cena, tendrá su última participación en Monday Night Raw desde el Madison Square Garden, en Nueva York, donde participará en su penúltima lucha antes de retirarse el 13 de diciembre.

Una semana después de coronarse campeón Intercontinental al derrotar al hijo del legendario Rey Mysterio, John Cena afrontará su última pelea en el emblemático Madison Square Garden, considerado la meca de la lucha libre.

El 17 veces campeón mundial anunció el año pasado su retiro tras una carrera de 23 años en la que se consolidó como una de las máximas figuras del deporte de entretenimiento.

John Cena es el nuevo Campeón Intercontinental #WWERaw pic.twitter.com/WQ8YZ6XHyT — WWE Español (@wweespanol) November 11, 2025

El originario de Massachusetts, se consagró como campeón "grand slam" al vencer a Dominik Mysterio el pasado lunes y obtener el único cinturón que le faltaba. Esta noche defenderá por primera vez su nuevo título ante un rival aún por definir.

Su participación también marcará su despedida de Raw, el show de los lunes donde acumula 544 combates, la mayor cantidad para una superestrella de WWE en la marca roja.

Durante su gira de despedida, Cena alcanzó su decimoséptimo campeonato mundial, una marca que nadie más ha logrado. (Foto: WWE)

Todo esto servirá como antesala a su última aparición programada en un ring, el 13 de diciembre en Washington D. C., donde enfrentará al ganador de un torneo ya en curso, quien tendrá el honor de retirar al luchador con más campeonatos mundiales pesados en la historia de la industria.

¿Dónde verlo?

La penúltima pelea de John Cena será transmitida exclusivamente por Netflix en vivo esta noche a las 7:00 p. m.