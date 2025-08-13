QueHacer502: Conoce el mercado de venta de animales de Olintepeque

-

¿Sabías que en el departamento de Quetzaltenango existe un mercado o plaza exclusiva de venta de animales?

LEE TAMBIÉN: Todo está listo para la Clásica Nacional de Atletismo

Está ubicado en el municipio de Olintepeque, a seis kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango y a 202 kilómetros de la capital.

Según relatos orales de pobladores, esta plaza tiene más de cien años de existencia, pero no hay registro oficial de cuando fue creada.

Vendedores ofrecen marranos para crianza a diferentes precios. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

La plaza se instala desde entonces todos los martes en el ingreso al municipio, en la zona 1 y desde las 4:00 de la mañana comienza el movimiento de vendedores y compradores en el lugar.

En este mercado, abarca más de 300 metros de terreno, donde se vende todo tipo de animales como palomas, gallinas, pollos, patos, chompipes, ovejas, terneros, cerdos, vacas, toros y hasta caballos, adonde llegan ganaderos del oriente del país.

Vacas y caballos también se pueden adquirir en este mercado. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Israel Pascual, vecino del lugar, cuenta que según cuentan algunos ancianos, primero llegaban a vender huevos criollos, pollos y gallinas, con los años, comenzaron a llegar vendedores de otros municipios como San Carlos Sija y Sibilia que llevaban caballos, vacas y aves de corral y desde entonces el mercado comenzó a expandirse y crecer.

Al espacio acuden tanto vendedores locales como de otros municipios aledaños e incluso de otros departamentos, como también compradores que llegan de otras localidades.

Según refieren vecinos de antaño, la plaza de animales tiene más de cien años de existir. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Para eventos festivos como Navidad, Año Nuevo, ferias o celebraciones especiales, incluso bodas, algunos viajan hasta Olintepeque para conseguir animales para destazar y preparar platillos.

Por ejemplo, algunos llegan desde Cobán, Alta Verapaz, para conseguir en esta plaza los mejores chompipes para preparar kak'ik, o bien conseguir cerdos a buen precio para preparar tamales, pepián, entre otros platos guatemaltecos, señala Pascual.