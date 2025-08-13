Todo está listo para la Clásica Nacional de Atletismo

-

Si eres de los runners que gusta de conquistar carreras y estás en busca de tu próximo reto, la Clásica Nacional de Atletismo, de San Sebastián, Retalhuleu, no puede faltar entre tus logros

La emoción del atletismo se vivirá con fuerza este año en el territorio bataneco, pues la emblemática carrera de San Luis reunirá a corredores de todas las edades y departamentos, hasta turistas.

La edición 40 de la Clásica Nacional de Atletismo San Luis está programada para este domingo 17 de agosto; la inscripción tendrá un costo de Q30 y comenzará desde las 6:00 de la mañana.

La carrera une a los amantes del atletismo de la región. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

El trayecto será de 10 km y tendrá como punto de salida y meta el frontispicio de la Iglesia Católica de la aldea San Luis.

Habrá varias categorías para que participe toda la familia: libre masculina, máster masculina, libre retaltecos, libre damas, máster damas e infantil.

Se realiza en honor a San Luis Rey de Francia, santo patrón de la aldea anfitriona. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Elizabeth Pu, organizadora del evento deportivo, explicó que esta Clásica Nacional la comenzó su papá, Leopoldo Francisco Pu Rodas, quien tuvo la iniciativa de reunir a corredores de diferentes departamentos desde 1983.

Pu añadió que una de las características de este desafío es que asisten corredores de elite que lo aprovechan como preparación para sus próximas competencias.

La Clásica Nacional de Atletismo de San Luis cumple 40 años. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Además, por la cercanía al occidente y centro del país, acuden atletas de Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Suchitepéquez.

Si te animas a participar debes llegar a San Sebastián, Retalhuleu, que está en el km 180 de la ruta CA-2, y desde el cruce de Cuatro Caminos, debes avanzar 3 km más en carretera asfaltada. Si viajas en transporte extraurbano, puede quedarte en Cuatro Caminos y en ese lugar abordar un mototaxi.

Categorías