¡No te lo pierdas! Juannio 2026 abre sus puertas con más de 160 obras de arte

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Juannio 2026 anunció a los ganadores de su edición 62, destacando a Rolando Madrid con el primer lugar. El evento, celebrado en el Museo Miraflores, promueve el arte guatemalteco y recauda fondos para el Instituto Neurológico de Guatemala. La exposición estará abierta hasta el 12 de julio

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Juannio 2026 dio a conocer a los ganadores de su edición 62 y abrió al público su tradicional exposición en el Museo Miraflores.

Desde 1964, este se ha consolidado como uno de los eventos artísticos y filantrópicos más importantes de Guatemala y Latinoamérica, al convertirse en un espacio que impulsa el talento de artistas guatemaltecos y extranjeros, tanto emergentes como de amplia trayectoria.

En esta ocasión, el certamen recibió cerca de 300 propuestas de artistas nacionales y extranjeros. El jurado, integrado por Luis Humberto Escobar, Lourdes de la Riva y Gabriel Rodríguez Pellecer, eligió por unanimidad a los ganadores.

La muestra reúne obras de 129 artistas provenientes de 13 países. (Foto: Sandra Sebastián/Colaborador)

El primer lugar fue para Rolando Madrid por su obra sin título de la serie A Rolando Madrid. El artista aseguró que no esperaba el reconocimiento.

"No me esperaba este primer lugar, estudiar arte te vuelve artista, el título valida, si digo que es arte es arte, el título es como la validación", comentó.

Madrid dedicó el premio a su madre. "Quiero remarcar que el reconocimiento es para mi madre porque vengo de ella", dijo.

Mención honorífica para el artista Gabriel Isaac de León por la obra “Intimo”. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

También destacó el carácter social de Juannio. "Da gusto que hay gente que se dedica a este evento, que es un proceso para desarrollar comunidad, humanidad y sociedad".

El segundo lugar fue para Fredy Enrique Rangel Quiñónez, con la obra Cuerpo / copia No. 19127748, de la serie Ocho horas reproducible.

"Fue una sorpresa recibir el premio. Estar aquí junto a colegas artistas, unidos para recaudar fondos, me llena de satisfacción y me alegra poder aportar a esta causa. Juannio me ha abierto las puertas y ha dado a conocer mi trabajo", expresó.

El tercer premio fue para Luis Alejandro González por la obra de la serie "Estatuas de sal": Compresión física de las lágrimas silencios paralelos (díptico). (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El tercer puesto lo obtuvo Luis Alejandro González con Compresión física de las lágrimas silencios paralelos, de la serie Estatuas de sal.

El jurado también otorgó menciones honoríficas a Fabiola Aguirre por Punto ciego, Gabriel Isaac de León por Íntimo y Carlos Obed Hernández del Cid por Veneno dulce.

Durante la actividad se entregó un reconocimiento especial al artista Dennis Leder, radicado en Guatemala desde 1991, por su trayectoria y participación constante en el certamen como expositor y jurado.

Mención honorífica para la artista Fabiola Aguirre por la obra “Punto ciego”. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Causa social

Además de reconocer el talento artístico, Juannio recauda fondos para el Instituto Neurológico de Guatemala, que atiende a más de 1,500 niños y jóvenes de escasos recursos con discapacidad intelectual y autismo.

El alcance del instituto llega a distintos departamentos por medio del Programa de Atención a Distancia (PADI), una plataforma que ofrece servicios educativos y terapéuticos en línea, además de acompañamiento psicológico y orientación familiar.

La edición de este año cuenta nuevamente con el respaldo del Banco Agromercantil de Guatemala (Bam) como patrocinador oficial, además del apoyo de Grupo Cofiño, Caniz Logística Integral, Idea Central, Agrocentro y Grupo Inrexsa.

Además de promover el arte, Juannio recauda fondos para el Instituto Neurológico de Guatemala. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Abierta al público

Con la premiación también quedó inaugurada la muestra, que reúne 161 obras de 129 artistas provenientes de 13 países, incluidas las piezas ganadoras, los trabajos del resto de participantes y las propuestas de los artistas invitados.

La exposición incluye obras de referentes de la plástica guatemalteca como Arturo Martínez, Efraín Recinos, Rodolfo Abularach y Rosa Elena Curruchich, entre muchos más.

La muestra estará abierta hasta el 12 de julio en el Museo Miraflores, de martes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas. También habrá visitas guiadas gratuitas todos los jueves a las 10:30 horas.

Como parte de la programación, el domingo 7 de junio se realizará el Sunday Funday, una jornada familiar con recorridos por la exposición y degustaciones gastronómicas.