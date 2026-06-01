Así terminó la ambulancia tras chocar por imprudencia de motorista en Mixco

La imprudencia de un motorista ocasionó que la ambulancia perdiera el control y terminara empotrada.
EN CONTEXTO: ¡CAPTADO EN VIDEO! Imprudencia de motorista provoca choque de ambulancia en Mixco
La mañana de este lunes 1 de junio se registró un accidente sobre el bulevar Tulam Tzú, zona 4 del municipio de Mixco.
La imprudencia de un motorista provocó que una ambulancia de los Bomberos Municipales terminara empotrada sobre una banqueta del carril contrario.
Según mostró una cámara de vigilancia ubicada en el sector, el motorista obstaculizó el paso de la ambulancia, la cual terminó perdiendo el control y pasando sobre un arriate, para finalmente terminar empotrada sobre una banqueta, frente a un predio.
El motorista responsable, quien iba acompañado, fue captado por la misma cámara.
La autoridades municipales advierten que este tipo de imprudencias conlleva sanciones severas bajo el Artículo 185, con multas de hasta Q25 mil.
En casos extremos, cuando la falta provoca accidentes con personas heridas o fallecidas, las acciones pueden derivar en procesos penales ante el Ministerio Público.
Así fue el accidente: