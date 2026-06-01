Acuerdo entre EE.UU. y Guatemala incluiría compra de armas

-

El objetivo del apoyo que pidió Guatemala a Estados Unidos sería fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad guatemaltecas.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes 1 de junio que el acuerdo de cooperación que Guatemala busca concretar con Estados Unidos en materia de seguridad podría incluir la adquisición de armamento y otro tipo de equipo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en el kilómetro 29 de la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador, el mandatario explicó que las conversaciones con el Gobierno estadounidense se centran en cuatro componentes principales de colaboración.

El gobernante detalló que el primer eje contempla el acceso a equipo y materiales necesarios para el desarrollo de operaciones de seguridad y combate al narcotráfico.

"El primero es el material que va a ser necesario para este tipo de operaciones. No todo tiene que ser un arma, pueden ser, por ejemplo, equipos de visión nocturna y otra serie de cuestiones", explicó el jefe del Organismo Ejecutivo.

el presidente Bernardo Arévalo explicó cuáles son los elementos del acuerdo al que buscan llegar con Estados Unidos. (Foto: CIV / Soy502)

Agregó que el segundo componente del acuerdo está relacionado con el entrenamiento y la capacitación de personal guatemalteco y el objetivo es fortalecer las capacidades de los equipos nacionales que participarán en operaciones de seguridad de diversa naturaleza.

Arévalo dijo que el tercer elemento contempla el acompañamiento de especialistas estadounidenses que podrían colaborar en Guatemala en el diseño y planificación de operativos, asimismo con asesoría en aspectos tácticos como en procesos de planificación estratégica.

Finalmente, el cuarto eje se refiere al intercambio de inteligencia entre ambos países para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

El presidente indicó que esta cooperación permitiría compartir e integrar información estratégica para mejorar la efectividad de las operaciones.

LEA MÁS: Constituyentes recalcan que incursión de tropas extranjeras precisa aval del Congreso

Consultado sobre la posibilidad de adquirir armamento estadounidense, el mandatario respondió afirmativamente y recordó que el embargo que limitaba este tipo de transacciones ya fue levantado.

"El embargo ya se levantó. Lo que ahora estamos discutiendo es si va a ser una compra, si va a ser préstamo. Hay material que nos pueden prestar, hay material que puede ser como donativo", afirmó el gobernante.

Aseveró que las modalidades de apoyo aún están siendo discutidas y podrían incluir compras directas, préstamos temporales de equipo o donaciones, dependiendo del tipo de material requerido para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad guatemaltecas.

Las declaraciones se producen en medio de los acercamientos entre Guatemala y Estados Unidos para ampliar la cooperación en materia de combate al narcotráfico, seguridad fronteriza y fortalecimiento institucional.