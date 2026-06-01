Serena Williams confirma su regreso al tenis profesional tras varios años de ausencia

La legendaria tenista estadounidense Serena Williams confirmó su regreso al circuito profesional tras casi cuatro años de ausencia.
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La ganadora de 23 títulos de Grand Slam disputará el torneo de dobles de Queen's, en Londres, del 8 al 14 de junio.
Williams no competía desde el US Open de 2022, cuando cayó en la tercera ronda. Su vuelta ya era un tema recurrente en el mundo del tenis desde que reapareció en el programa antidopaje, requisito indispensable para competir nuevamente.
La ex número uno del mundo recibió una invitación para el cuadro de dobles femeninos y, según reportes, hará pareja con la canadiense Victoria Mboko.
Williams anunció su retorno con este video publicado a través de sus redes sociales:
"Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo Williams, quien conquistó siete veces Wimbledon.
Considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena cerró su primera etapa profesional con 23 títulos de Grand Slam en individuales, 73 trofeos de la WTA y 319 semanas como número uno del ranking mundial. Su regreso marca uno de los acontecimientos más esperados del tenis femenino en los últimos años.