Documentos clave para la salida de menores de Guatemala: Todo lo que debes saber

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Para viajar con menores de edad desde Guatemala, es esencial cumplir con los requisitos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Renap.

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Viajar a cualquier lugar del extranjero representa para muchas personas la oportunidad de ampliar sus conocimientos, conocer nuevas culturas o simplemente disfrutar de un descanso.

Sin embargo, cuando se trata de salir del país con un menor de edad, es indispensable cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades migratorias guatemaltecas.

De acuerdo con la información disponible en la plataforma del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), los primeros documentos que deben tenerse en cuenta son el pasaporte vigente del menor y el certificado de nacimiento vigente, emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Es necesario presentar varios documentos legales para salir del país. (Foto: Cortesía Migración Guatemala)

Cabe señalar que si el menor viaja acompañado por ambos padres, no se requiere ningún tipo de autorización adicional. En este caso, basta con presentar la documentación general exigida para poder realizar cualquier viaje.

Sin embargo, la situación cambia cuando el niño, niña o adolescente viaja únicamente con uno de los progenitores. En estos casos, es necesario presentar el mandato en original y copia, el acta de declaración jurada en original y la carta poder con firma legalizada en original para autorizar la salida del país.

Además, se debe adjuntar el documento emitido por la autoridad diplomática o consular competente de Guatemala en el exterior, en original, así como el documento emitido por la autoridad jurisdiccional competente o cualquier otra circunstancia extraordinaria en materia migratoria, en copia.

Tome en cuenta qué documentos debe presentar para viajar con un menor. (Foto: Cortesía Migración Guatemala)

Si uno de los padres ha fallecido, deberá incluirse el certificado de defunción emitido por el Renap.

En detalle

Cuando el menor viaje con una tercera persona, como un tutor o acompañante, también se deben presentar documentos otorgados por los padres, ya sea en conjunto o por separado.

Estos incluyen el mandato en original y copia, el acta de declaración jurada, la carta poder con firma legalizada y el documento emitido por la autoridad diplomática o consular competente de Guatemala en el exterior, todos en original.

También son necesarios documentos por la autoridad diplomática o consular competente de Guatemala en el exterior. (Foto: Cortesía Migración Guatemala)

Asimismo, se debe adjuntar la copia del documento emitido por la autoridad jurisdiccional competente que autorice la salida del menor o cualquier otra circunstancia extraordinaria en materia migratoria.

En este escenario, si uno de los padres ha fallecido, también será obligatorio presentar el certificado de defunción emitido por el Renap.

Es importante mencionar que es necesario llevar a cabo todos estos tramites durante la organización o planeación del viaje, es decir antes de la compra de los boletos de viaje, para así evitar inconvenientes mayores.