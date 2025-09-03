Lo que debes saber si asistirás al partido de Guatemala vs. El Salvador

-

El encuentro deportivo se llevará a cabo este jueves, en el estadio Cementos Progreso.

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) informó sobre las restricciones que se tendrán este jueves 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso para el partido de Guatemala ante El Salvador.

Entre los objetos que no están permitidos para ingresar al recinto deportivo están: cigarrillos electrónicos, vapeadores, cigarros de tabaco, bengalas, juegos pirotécnicos, todo tipo de armas y punzocortantes.

Asimismo, se prohibirá el ingreso de cargadores de celular, baterías de celulares, láser, paraguas o sombrillas, cascos de motorista, loncheras, lociones, desodorantes, cadenas, periódicos, alimentos o bebidas, monedas, banderas de más de 2x2 metros, trompetas, vuvuzelas y astas de banderas.

Las personas que estén en estado de ebriedad, que no permitan ser registrados o no cumplan con los protocolos no se les permitirá el acceso.

Recomendaciones

Además, recomendaron llegar temprano al estadio para apoyar a la Selección Nacional de Guatemala, ya que se espera que esté abarrotado de aficionados.

El tránsito vehicular podrá verse afectado, por lo tanto, se recomienda asistir por medio de transporte público o evitar que los acompañantes lleguen por separado.

El partido comenzará a las 8:00 de la noche, pero las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 de la tarde.

