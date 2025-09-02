Guatemala vs El Salvador: TuBus te transporta directo al estadio

La Municipalidad de Guatemala tendrá disponibles buses para los aficionados que asistirán al estadio a apoyar a la selección.
Ricardo Quiñónez, alcalde de la ciudad de Guatemala, pondrá a disposición del público que asista al estadio Cementos Progreso este jueves 4 de septiembre, el servicio de "TuBus".
La salida de este transporte será desde Explanada 5 con rumbo al estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 capitalina, lugar dónde jugará la Selección Nacional de Guatemala ante la selección salvadoreña.
El trayecto tiene un costo de Q5 por persona, en el que las personas pueden utilizar sus tarjetas de crédito o de débito como métodos de pago.
Los buses que tendrá disponibles la comuna, saldrán cada 15 minutos, iniciando los recorridos desde las 5:00 de la tarde.
Al finalizar el partido de fútbol, también estará este transporte para que los aficionados puedan retornar a Explanada 5.
El partido
Este encuentro futbolístico será parte de la primera jornada de la ronda final de las eliminatorias de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo al Mundial 2026.