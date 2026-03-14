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Fuerte congestionamiento en autopista tras mortal accidente (video)

  • Por Geber Osorio
14 de marzo de 2026, 14:49
Alta carga vehicular se ha registrado este sábado en la autopista. (Foto: Captura de video de Somita Chapin)

Alta carga vehicular se ha registrado este sábado en la autopista. (Foto: Captura de video de Somita Chapin)

Varios vehículos se han visto afectados por el paso bloqueado tras el múltiple accidente este sábado.

EN CONTEXTO: Accidente múltiple en la autopista Palín-Escuintla deja tres muertos y un herido

Largas filas de vehículos se han hecho reportado debido al trágico accidente que se registró este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.

En el percance vial se vio involucrado un camión descontrolado que se atravesó a la vía contraria a excesiva velocidad, lo que provocó que impactara con al menos seis vehículos, ocasionándole la muerte a tres personas.

De manera preliminar se reportaron tres personas fallecidas en el lugar. (Foto: Noti Seis)
De manera preliminar se reportaron tres personas fallecidas en el lugar. (Foto: Noti Seis)

Esta múltiple colisión también ha generado congestionamiento en el sector, en el que varios automovilistas se han visto afectados.

Automovilistas que utilizan la autopista Palín-Escuintla se han visto afectados este sábado. (Foto: Redes sociales)
Automovilistas que utilizan la autopista Palín-Escuintla se han visto afectados este sábado. (Foto: Redes sociales)

Usuarios de redes sociales han compartido las imágenes, en las que se observan largas colas de los vehículos que transitan en dicha autopista y sus inmediaciones.

Mira aquí el video:

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