Fuerte congestionamiento en autopista tras mortal accidente (video)

- Varios vehículos se han visto afectados por el paso bloqueado tras el múltiple accidente este sábado. EN CONTEXTO: Accidente múltiple en la autopista Palín-Escuintla deja tres muertos y un herido Largas filas de vehículos se han hecho reportado debido al trágico accidente que se registró este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla. En el percance vial se vio involucrado un camión descontrolado que se atravesó a la vía contraria a excesiva velocidad, lo que provocó que impactara con al menos seis vehículos, ocasionándole la muerte a tres personas. De manera preliminar se reportaron tres personas fallecidas en el lugar. (Foto: Noti Seis) Esta múltiple colisión también ha generado congestionamiento en el sector, en el que varios automovilistas se han visto afectados. Automovilistas que utilizan la autopista Palín-Escuintla se han visto afectados este sábado. (Foto: Redes sociales) Usuarios de redes sociales han compartido las imágenes, en las que se observan largas colas de los vehículos que transitan en dicha autopista y sus inmediaciones. Mira aquí el video: