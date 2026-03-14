Fuerte congestionamiento en autopista tras mortal accidente (video)

Varios vehículos se han visto afectados por el paso bloqueado tras el múltiple accidente este sábado.
EN CONTEXTO: Accidente múltiple en la autopista Palín-Escuintla deja tres muertos y un herido
Largas filas de vehículos se han hecho reportado debido al trágico accidente que se registró este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.
En el percance vial se vio involucrado un camión descontrolado que se atravesó a la vía contraria a excesiva velocidad, lo que provocó que impactara con al menos seis vehículos, ocasionándole la muerte a tres personas.
Esta múltiple colisión también ha generado congestionamiento en el sector, en el que varios automovilistas se han visto afectados.
Usuarios de redes sociales han compartido las imágenes, en las que se observan largas colas de los vehículos que transitan en dicha autopista y sus inmediaciones.