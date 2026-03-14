Un Bayern Munich con nueve logra empatar en Leverkusen

-

Por detrás en el marcador y en inferioridad numérica durante casi una hora, el Bayern logró empatar en la cancha del Bayer Leverkusen (1-1), un resultado que permite al Borussia Dortmund acercarse un poco al líder de la Bundesliga.

DEPORTES: Grandes Premios de F1 de Baréin y Arabia Saudita en peligro

Gracias a su victoria en casa contra el Augsburgo (2-0), el Dortmund se pone a nueve unidades del líder muniqués (58 por 67), cuando restan ocho fechas para el final del campeonato alemán.

En un partido en medio de la eliminatoria de octavos de Champions League, el Leverkusen (que se mide con el Arsenal por el pase a cuartos) abrió el marcador en el minuto 6 por medio del español Aleix García, antes de que el colombiano Luis Díaz igualase para el Bayern (69), que venía de golear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

Überragender Support in einem wilden Fußballspiel.



Kommt gut nach Hause! ❤️ pic.twitter.com/sz0TkOvxEK — FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2026

El gigante bávaro vio anulados dos goles de Jonathan Tah y Harry Kane, ambos por mano.

Con 9

Los hombres de Vincent Kompany tuvieron que jugar con un hombre menos desde el minuto 42 tras la expulsión de Nicolas Jackson.

Después, con 9 tras la doble amarilla a Luis Díaz, la segunda en el tramo final del partido por lo que el árbitro consideró una simulación tras un contacto con el arquero local Janis Blaswich (84).

Schlusspfiff! Kein Sieger in Leverkusen. ⚖️ pic.twitter.com/zfqPPawza6 — FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2026

En el tiempo añadido le fue anulado un gol al Leverkusen por un ligero fuera de juego de Jonas Hofmann.

El Bayern no terminaba con nueve jugadores desde 2001.

En Dortmund, Karim Adeyemi y Luca Reggiani dieron al BVB los tres puntos ante el Augsburgo para poner un poco de picante a las últimas fechas de una Bundesiga que sigue sin embargo muy cerca de ir a las vitrinas del Bayern.