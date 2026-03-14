Así quedaron los vehículos involucrados en el fatal accidente en la autopista

El conductor de un camión perdió el control del volante, causando que saliera de la ruta. Momentos después, colisionó contra otro camión que fue desplazado hacia atrás, provocando una reacción en cadena que afectó a otros vehículos.

Un camión que transportaba arena, al igual que otro tráiler cargado de sacos de material, volcó y derramó su carga sobre la vía.

El hecho de tránsito se produjo en el kilómetro 53.5 de la autopista Palin, Escuintla.

Una moto iba transitando al momento del impacto. (Foto: redes sociales)

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para investigar el hecho e identificar a las tres víctimas mortales.

El cargamento de arena que transportaba un camión, quedó sobre la ruta. (Foto: redes sociales)