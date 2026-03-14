Surgen imágenes posteriores al trágico accidente en autopista Palín-Escuintla (video)

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Las autoridades se encuentran realizando diligencias de ley en el lugar donde se originó la múltiple colisión.

Surgen imágenes posteriores al trágico accidente que se registró este sábado 14 de marzo, en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, en el carril que conduce hacia el norte.

En ese lugar, el conductor de un camión perdió el control por razones que se desconocen y terminó pasándose a la vía contraria, en donde impactó con al menos seis vehículos.

Posteriormente, se han hecho presentes distintas autoridades, entre ellas la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) quienes atienden la emergencia, en donde el paso vehicular ha quedado bloqueado momentáneamente.

En un video compartido por Provial se observan los vehículos afectados, incluyendo el camión que provocó la múltiple colisión, el cual quedó destruido tras los fuertes impactos.

Mira aquí el video:

#Provial atiende múltiple colisión en el km. 53 de la ruta CA-9 Sur, Escuintla.

Paso cerrado al norte.

⚠️ Preliminar: 3 personas fallecidas y 1 trasladada a centro asistencial.



Precaución.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/l0pERkSKxO — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) March 14, 2026

Asimismo, otros transportes pesados y livianos han quedado seriamente dañados en el lugar, en donde se está a la espera que de las autoridades puedan habilitar el paso e identificar a las víctimas mortales que quedaron en la escena del accidente.

Esto también ha provocado alta carga vehicular en el sector, en donde el tránsito se encuentra lento.