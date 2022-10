Se conocieron en un elevador, se enamoraron y su historia se hizo viral

Cheryl Hurst y Preet Banerjee tienen una curiosa historia de amor que se hizo viral, se conocieron en un elevador y el amor fue instantáneo.

CNN Travel compartió cómo fue que sus vidas se unieron de una curiosa manera, casi sacada de una película. Ambos vivían en Toronto, Canadá y el destino los unió en Grecia.



Cheryl se registró en el lujoso hotel St. George Lycabettus de Atenas, en 2017, donde Preet tenía una convención, el resto es historia.

La joven tomó al elevador para llegar a su habitación corriendo para evitar que las puertas se cerraran, disculpándose con quienes estaban adentro, entre ellos su futuro prometido.

"Él ya estaba en el ascensor", dijo Cheryl de Banerjee, empresario canadiense de 30 años que estaba de visita en Atenas para asistir a una conferencia.

"Recuerdo que Preet llevaba un reloj amarillo y tenía una camisa blanca con las mangas remangadas, no sé, es instantáneamente sexy en cualquier hombre", afirmó refiriéndose a el momento en que notó Preet, agregando que se sintió instantáneamente atraída por él.

Cheryl, estudiaba su doctorado en Reino Unido. Banerjee contó que al principio no le prestó mucha atención: "Mi primera impresión cuando entró en el ascensor fue: 'Oh, una chica con una mochila'".

Cheryl, Preet y sus amigos iban al séptimo piso, el grupo se dio cuenta de que este ascensor solo llegaba hasta el sexto. Resultó que había dos ascensores en el hotel y uno solo llegaba hasta el piso superior del edificio.

Mientras esperaban el otro ascensor reconocieron el acento de los demás y se dieron cuenta que venían del mismo lugar.

"¿De dónde eres?", le preguntó Preet a Cheryl. Ella creció en Cataratas del Niágara, Canadá, pero vivió en Reino Unido la mayor parte de su vida adulta.

Los británicos suelen preguntarle de dónde es, y ella dice "Toronto", "Si dices Cataratas del Niágara, la gente entonces empieza una conversación sobre 'no sabía que las Cataratas del Niágara eran una ciudad real'".

"¿Qué parte de Toronto?", preguntó Preet, que es de esa ciudad, cuando entraron en el segundo ascensor. "Oh no, en realidad no soy de Toronto. Soy de Cataratas del Niágara", corrigió Cheryl, sonrojada.

"Qué cosa más extraña sobre la que mentir", se burló Preet. Ambos continuaron su conversación cuando se dieron cuenta que iban a la misma conferencia, dirigida a doctorandos de todas las disciplinas. Las conferencias y las clases empezaban al día siguiente, pero esa noche había un evento de bienvenida.

Preet le preguntó a Cheryl si quería ir con él y con sus amigos a cenar antes de eso, pero ella dijo que no. "Me pareció un poco raro ir a cenar con un hombre que no conocía", contestándole a Preet que lo vería en el evento y entonces descubrió que estaba deseando hacerlo.

La pareja contó que se acercó durante los descansos, pues tuvieron química al hablar.

Pronto salieron a tomar unas copas, pasaron un rato y cenaron, "hablamos durante siete u ocho horas, siglos", otro día hicieron un recorrido por Atenas y ahí fueron enamorándose más, tras un día de turismo pensaron que se darían el adiós para siempre en el aeropuerto.

"Recuerdo que cuando vi partir su taxi, pensé: 'Oh, no puede ser que sea la última vez que vea a ese tipo'. Sabía que iba a volver a verlo", dice ahora.

Un par de meses después, Cheryl viajó a Canadá para visitar a su familia. Mientras estaba allí, planeaba asistir a una conferencia en Toronto, y esperaba que Preet también asistiera.

Luego de una gran separación se vieron en Canadá, ambos decidieron intentar una relación a distancia probando si funcionaría mientras ella estaba en Reino Unido. En una videollamada, a los 6 meses de estar lejos, ella le dijo que lo amaba.

"Luego, al día siguiente, llamaron a mi puerta y él ya había reservado vuelos para sorprenderme en Inglaterra, porque no quería decirme 'te amo' por FaceTime. Quería decírmelo en persona".

Luego de tres años de una relación a larga distancia, Preet y Cheryl acabaron viviendo juntos en Toronto en 2020. Fue por casualidad: Cheryl aterrizó en Canadá cuando el país cerró sus fronteras al inicio de la pandemia.

Luego de evaluarlo ambos decidieron iniciar en Reino Unido. El visado británico de Preet fue aprobado recientemente, y la pareja disfruta ahora de la vida en común en el Reino Unido, y planea una próxima boda.

