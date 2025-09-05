¡Precaución! Volcán Santiaguito entra en actividad y genera columnas de ceniza

-

Gas y ceniza volcánica alcanzan los 700 metros de altura. Entérate de las recomendaciones.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha informado que el volcán Santiaguito registra explosiones débiles de una a dos veces por hora.

Esto ha generado columnas de gas y ceniza que alcanzan hasta los 700 metros sobre la cúpula, desplazándose hacia el suroeste.

Además, mantiene un nivel elevado de extrusión de lava en bloques, lo que provoca el descenso de material incandescente hacia el suroeste y sur.

Según comunicó la Conred, los procesos han generado el colapso de material que produce corrientes de densidad piroclástica de corto alcance, desplazándose entre dos a cuatro kilómetros hasta base del domo.

Posibles lluvias afectarían

Debido a que se pronostican lluvias, hay posibilidad de que se generen lahares en las barrancas que descienden del volcán, siendo principalmente en San Isidro, Tambor y afluentes del río Samalá.

Por lo tanto, estos flujos pueden arrastrar material volcánico, troncos, rocas u otros objetos.

En monitoreo constante

A través del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el Sistema Conred ha estado monitoreando al complejo volcánico Santiaguito.

Las columnas de gas y ceniza del volcán Santiaguito alcanzan hasta los 700 metros de altura. (Foto: Conred)

Igualmente, El Sistema Conred mantiene comunicación constante con las autoridades locales y comunitarias de la zona de influencia para accionar prevenciones.

Recomendaciones

Se recomienda a la población evitar permanecer en las cercanías de barrancas o ríos con descenso de lahares, según indicó la Conred.

Asimismo, atender las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al número telefónico 119, de la Conred.