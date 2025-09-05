Guatemala celebra a El Quetzal, una de las aves más hermosas a nivel mundial

-

Según Conap el hábitat de El Quetzal enfrenta amenazas.

TE PUEDE INTERESAR: Las imágenes de un jaguar y un puma que fueron captadas en Petén

Cada 5 de septiembre se celebra el Día Nacional de El Quetzal, especie que forma parte del patrimonio natural de Guatemala y que se encuentra entre las aves más reconocidas a nivel mundial.

Cada 5 de septiembre se celebra el Día Nacional del Quetzal.

Una de las aves más hermosas del mundo.

Su hábitat enfrenta amenazas derivadas de la expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales y la extracción ilegal de ejemplares.



: Conap pic.twitter.com/QY4wDf0CCO — Susana Manai (@smanai_soy502) September 5, 2025

Esta ave habita los bosques nubosos y de montaña de Mesoamérica, desde el sur de México hasta el norte de Panamá, y es una de las más de 750 especies registradas en el país.

Conap exhorta a respetar los ecosistemas, visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico de vida silvestre. (Foto: Conap)

El quetzal desempeña un papel clave en el equilibrio de estos ecosistemas; pues al alimentarse de frutos, dispersa semillas y contribuye a la regeneración natural de los bosques.

Actualmente, su hábitat enfrenta amenazas derivadas de la expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales y la extracción ilegal de ejemplares.

El hábitat de El Quetzal se encuentra bajo amenazas por distintos factores. (Infografía: Conap)

Ante esta situación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) exhorta a población guatemalteca a respetar los ecosistemas, visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico de vida silvestre, para garantizar la conservación de esta especie.

El Quetzal es considerada una de las aves más hermosas a nivel mundial. (Foto: Conap)

La entidad invitó a conmemorar la fecha destacando el valor de la biodiversidad nacional y la necesidad de preservar los recursos naturales.