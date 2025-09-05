Guatemala celebra a El Quetzal, una de las aves más hermosas a nivel mundial

Según Conap el hábitat de El Quetzal enfrenta amenazas.
Cada 5 de septiembre se celebra el Día Nacional de El Quetzal, especie que forma parte del patrimonio natural de Guatemala y que se encuentra entre las aves más reconocidas a nivel mundial.
Esta ave habita los bosques nubosos y de montaña de Mesoamérica, desde el sur de México hasta el norte de Panamá, y es una de las más de 750 especies registradas en el país.
El quetzal desempeña un papel clave en el equilibrio de estos ecosistemas; pues al alimentarse de frutos, dispersa semillas y contribuye a la regeneración natural de los bosques.
Actualmente, su hábitat enfrenta amenazas derivadas de la expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales y la extracción ilegal de ejemplares.
Ante esta situación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) exhorta a población guatemalteca a respetar los ecosistemas, visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico de vida silvestre, para garantizar la conservación de esta especie.
La entidad invitó a conmemorar la fecha destacando el valor de la biodiversidad nacional y la necesidad de preservar los recursos naturales.