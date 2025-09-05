Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemala celebra a El Quetzal, una de las aves más hermosas a nivel mundial

  • Por Susana Manai
05 de septiembre de 2025, 13:09
Conap&nbsp;exhorta a visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico ilegal de especies. (Foto: Conap)&nbsp;

Conap exhorta a visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico ilegal de especies. (Foto: Conap) 

Según Conap el hábitat de El Quetzal enfrenta amenazas.

TE PUEDE INTERESAR: Las imágenes de un jaguar y un puma que fueron captadas en Petén 

Cada 5 de septiembre se celebra el Día Nacional de El Quetzal, especie que forma parte del patrimonio natural de Guatemala y que se encuentra entre las aves más reconocidas a nivel mundial.  

Esta ave habita los bosques nubosos y de montaña de Mesoamérica, desde el sur de México hasta el norte de Panamá, y es una de las más de 750 especies registradas en el país. 

Conap exhorta a respetar los ecosistemas, visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico de vida silvestre. (Foto: Conap)
Conap exhorta a respetar los ecosistemas, visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico de vida silvestre. (Foto: Conap)

El quetzal desempeña un papel clave en el equilibrio de estos ecosistemas; pues al alimentarse de frutos, dispersa semillas y contribuye a la regeneración natural de los bosques.

LEE TAMBIÉN: Quetzales alimentan a su cría en refugio (video)

Actualmente, su hábitat enfrenta amenazas derivadas de la expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales y la extracción ilegal de ejemplares. 

El hábitat de El Quetzal se encuentra bajo amenazas por distintos factores. (Infografía: Conap)
El hábitat de El Quetzal se encuentra bajo amenazas por distintos factores. (Infografía: Conap)

Ante esta situación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) exhorta a población guatemalteca a respetar los ecosistemas, visitar de manera responsable las áreas protegidas y denunciar el tráfico de vida silvestre, para garantizar la conservación de esta especie. 

El Quetzal es considerada una de las aves más hermosas a nivel mundial. (Foto: Conap)
El Quetzal es considerada una de las aves más hermosas a nivel mundial. (Foto: Conap)

La entidad invitó a conmemorar la fecha destacando el valor de la biodiversidad nacional y la necesidad de preservar los recursos naturales.

OTRAS NOTICIAS: Liberan a dos jaguarundis cinco meses después de ser rescatados (videos) 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar