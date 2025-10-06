Conred emite recomendaciones ante riesgo de lahares en la cadena volcánica

-

Autoridades piden a las personas tener precaución y no exponer su vida.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) comunicó las principales medidas de prevención que deben tomar las personas en caso de estar cerca del descenso de lahares en áreas cercanas a los volcanes activos.

La Coordinadora enfatizó que este fenómeno natural representa un alto riesgo para comunidades y personas que transitan o permanecen cerca de cauces, ríos y quebradas de zonas volcánicas.

Entre las recomendaciones destacan no intentar cruzar ni permanecer dentro de los cauces durante el descenso de lahares debido a la fuerza del material que arrastran y a la velocidad con la que pueden desplazarse.

Aconseja a la población mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales como la Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), a fin de contar con información confiable y oportuna.

Conred instó a atender las instrucciones que emitan las autoridades locales y, en caso de ser necesario, poner en práctica el principio de autoevacuación.

Esta práctica permite a las comunidades desplazarse de manera preventiva a lugares seguros antes de que se presenten situaciones de mayor riesgo.

La coordinadora reiteró que la prevención y la atención a las recomendaciones oficiales son fundamentales para reducir el impacto de los lahares y proteger la vida de las personas que habitan en áreas vulnerables.