Insivumeh pronostica intensas lluvias para esta tarde y noche

Las autoridades piden a la población estar atentos a la información oficial.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó, a través de su Departamento de Meteorología, que se monitorea el desplazamiento de la onda del este número 35, la cual se prevé ingrese al territorio nacional en horas de la noche.

De acuerdo con la comunicación oficial, el fenómeno atmosférico provocará lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.

Las regiones donde más posibilidades que esto pase son el occidente, la bocacosta, el sur del altiplano central y el sur de los valles de oriente, condiciones que podrían extenderse hasta entrada la noche.

Insivumeh informó que una onda del este está por entrar al país. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Para el lunes 6 de octubre, el Insivumeh anticipó abundante nubosidad desde las primeras horas de la mañana, así como lluvias intermitentes en gran parte del territorio.

Las precipitaciones se concentrarían principalmente en los Valles de Oriente, la Franja Transversal del Norte, Occidente y varios sectores del Altiplano Central.

CÁPSULA INFORMATIVA # 23-2025

05 DE OCTUBRE 2025, 14:00 HORA LOCAL#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/foFMUGJ4GY — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 5, 2025

La institución recomendó a la población mantenerse informada sobre los reportes oficiales y tomar precauciones.

Señaló que, dado que estas condiciones climáticas podrían generar complicaciones en la red vial, crecidas repentinas de ríos y posibles deslizamientos en áreas vulnerables.