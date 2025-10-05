Insivumeh alerta descenso de lahares en el volcán Santiaguito

-

Autoridades mantienen monitoreo debido a que flujos podrían incrementarse.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la fuerte precipitación registrada en las últimas horas sobre el complejo volcánico Santa María-Santiaguito ha generado el descenso de lahares en el cauce del río Tambor, del volcán Santiaguito.

De acuerdo con el reporte oficial, el flujo presenta un carácter débil a moderado, aunque con la probabilidad de intensificarse en los próximos minutos.

El material transportado consiste en una mezcla de agua con bloques de roca de hasta un metro de diámetro, acompañados de sedimentos, troncos y ramas de árboles.

Los lahares podrían incrementarse con el trascurso del tiempo. (Foto: Conred / Soy502)

El lahar desciende caliente y con un intenso olor a azufre, debido a que arrastra material procedente de los depósitos piroclásticos del flanco oeste, así como del flujo de lava que se desplaza por los cauces de Zanjón Seco, El Tambor y San Isidro.

Este movimiento genera vibraciones en el suelo, las cuales están siendo registradas por las estaciones sísmicas cercanas al área afectada.

Las autoridades advirtieron que, de continuar las lluvias en la zona, no se descarta la formación de nuevos lahares en este u otros cauces del volcán.

Por ello, el Insivumeh mantiene un monitoreo constante mediante observadores en campo, estaciones sísmicas y cámaras web.

En su comunicado, el instituto recomendó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reforzar las acciones de prevención.

Instó a que la Coordinadora informe a las comunidades sobre el peligro de permanecer o intentar cruzar los cauces durante estos eventos y atender las medidas descritas en el boletín oficial.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL BESAN #147-2025

LAHAR EN RÍO TAMBOR, AFLUENTE AL RÍO SAMALÁ

Guatemala, VOLCÁN SANTIAGUITO (342090) pic.twitter.com/ndvc2xcz07 — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 5, 2025

Asimismo, pidió a la Dirección General de Caminos (Caminos) y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) a mantenerse en alerta ante posibles daños o interrupciones en la ruta CA-2 Occidente.

Señaló que deben tener particular atención en los alrededores del puente Castillo Armas y la Vuelta del Niño, donde el paso vehicular podría verse comprometido.