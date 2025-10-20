Conred emite recomendaciones por saturación de agua en los suelos

-

Autoridades piden a la población atender recomendaciones para evitar eventualidades.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una alerta ante la crítica situación que presentan los suelos a nivel nacional, los cuales registran una saturación hídrica superior al 90% como consecuencia de las persistentes lluvias.

La Coordinadora señala que este fenómeno incrementa de manera considerable la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra, derrumbes y colapsos en laderas inestables.

Frente a este escenario de riesgo, la institución ha formulado un conjunto de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, con especial énfasis en quienes deben trasladarse por vías terrestres.

Se insta a la población a informarse de manera previa sobre las condiciones de las rutas antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Asimismo, se recomienda evitar, en la medida de lo posible, transitar por áreas adyacentes a montañas, bosques o taludes con evidencia de tierra suelta, dado su alto potencial de inestabilidad.

Para aquellos conductores que ya se encuentren en ruta, se exhorta a reducir la velocidad de circulación y mantener las luces de emergencia encendidas, con el fin de garantizar un mayor control del vehículo y mejorar la visibilidad ante condiciones climáticas adversas.

De detectarse árboles o sectores con evidente riesgo de colapso, se debe abandonar el área de inmediato y notificar la situación a las autoridades competentes.

La Conred subraya la importancia de acatar los cierres preventivos de carreteras y seguir de manera estricta las indicaciones del personal de respuesta, utilizando únicamente las rutas alternas que hayan sido habilitadas oficialmente.

La población debe seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes. (Foto: Archivo / Soy502)

La coordinadora hace un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana: "Cuide su vida y la de los demás. ¡No se arriesgue!".

La prevención y la adopción de estas medidas se presentan como acciones esenciales para salvaguardar la integridad física de la población en el actual contexto de saturación de los suelos.