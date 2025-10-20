Conred emite recomendaciones viales por incremento de lluvias en las próximas horas

-

Autoridades piden a la población evitar conducir en condiciones de riesgo.

Ante el pronóstico de un aumento en la intensidad de las lluvias durante las próximas horas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha emitido un mensaje para los conductores con el fin de prevenir accidentes.

Conred recordó que debido al fin de semana largo muchas personas transitarán en las principales vías del país por lo que piden que en caso de encontrarse bajo una fuerte lluvia el conductor debe prender luces bajas o intermitentes según la intensidad de la misma.

Los pilotos también deben aumentar la distancia de separación con otros vehículos y reducir la velocidad de manera progresiva para mantener el control del automóvil en el pavimento mojado.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de movilizarte en tu vehículo

De manera enfática la Conred pide evitar adelantar a otros vehículos en condiciones de baja visibilidad o pavimento resbaladizo y evitar cruzar crecientes de agua o zonas con deslizamientos de tierra, dado el peligro mortal que estas condiciones representan.

Asimismo, se hace un llamado a circular exclusivamente por el carril correspondiente y a mantener una conducción defensiva en todo momento.

El mensaje de la Conred incluye un recordatorio a la responsabilidad ciudadana: "Conduce con cuidado, respeta la vida y las señales en la carretera".

El objetivo de estas medidas es minimizar los riesgos asociados a la temporada de lluvias y proteger la integridad de todos los usuarios de las vías.