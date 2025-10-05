Conred emite recomendaciones viales ante fuertes lluvias

-

Durante estos meses la lluvia es más intensa y se pueden producir accidentes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los conductores que transitan por las carreteras del país y que se enfrentan a fuertes lluvias, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar una movilidad más segura.

La Conred enfatizó que, debido a la disminución de la visibilidad y a lo resbaladizo de la cinta asfáltica, los automovilistas deben extremar precauciones.

Entre las principales medidas sugeridas destacan la reducción de la velocidad, la utilización de los carriles centrales en la medida de lo posible, el encendido de las luces intermitentes y el uso constante de los limpiaparabrisas.

Conred emitió una serie de recomendaciones para os conductores de vehículos. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, se recomendó mantener una mayor distancia entre vehículos para disminuir riesgos de colisión.

En cuanto a los motoristas, Conred instó a circular con impermeable para resguardarse de la lluvia y evitar cruzar pozas o charcos de gran tamaño que puedan ocultar daños en la carretera o provocar pérdida de estabilidad.

También se aconseja reducir la velocidad, frenar de forma adecuada y encender las luces intermitentes para mantener la visibilidad frente a otros conductores.

La Conred también emitió recomendaciones para los motociclistas. (Foto: Archivo / Soy502)

Las Coordinadora subrayó que seguir estas recomendaciones contribuye a disminuir los accidentes de tránsito durante la temporada de lluvia en el territorio nacional.

También recordó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para resguardar vidas en la carretera.