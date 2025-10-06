Conred mantiene habilitados tres albergues para afectados por las lluvias

-

Se espera que la lluvia continúe en varias regiones del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que continúa con la atención en albergues a personas afectadas por las emergencias provocadas por la actual temporada de lluvias.

De acuerdo con el reporte actualizado un total de 423 personas reciben refugio, alimentación, seguridad y atención en tres centros habilitados.

Los albergues activos se localizan en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Los albergues están ubicados en Alta Varapaz y Baja Verapaz. (Foto: Conred / Soy502)

En Senahú, Alta Verapaz, funcionan dos centros los cuales están ubicados en la Escuela Oficial Rural Mixta Oscar Samayoa, en el Barrio El Centro, que resguarda a 134 personas, y el Gimnasio Municipal Augusto Ponce Antillón, que alberga a 189.

En Purulhá, Baja Verapaz, se encuentra habilitada la Escuela Oficial Rural Mixta Finca Bremen, donde permanecen 100 personas.

Estas acciones se realizan de forma coordinada entre instituciones de primera respuesta y de apoyo, mediante la activación de las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres.

El trabajo de los albergues se enmarca en la función 13 del Plan Nacional de Respuesta (PNR), relacionada con la administración de albergues, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y dignas para las familias damnificadas.

La Conred señaló que hasta la fecha se han atendido más de 2,100 emergencias en el territorio nacional.

Las personsa albergadas reciben insumos y atención médica primaria. (Foto: Conred / Soy502)

De acuerdo con los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las lluvias continuarán principalmente en regiones del Sur y Centro del país, lo que mantiene la alerta en comunidades vulnerables.

Ante este panorama, la Secretaría Ejecutiva de la Conred reiteró la recomendación de mantener lista la mochila de las 72 horas y atender las disposiciones de las autoridades locales como medidas preventivas para reducir riesgos.