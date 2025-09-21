Siete departamentos presentan saturación del 90 % de agua en sus suelos

-

La situación puede generar inestabilidad en algunos sectores del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que debido a las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional siete departamentos presentan hasta 90 % de saturación de agua en sus suelos.

El informe de Insivumeh señalan que varios municipios de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa y Chiquimula presentan un porcentaje de saturación de agua en el suelo igual o mayor del 90 % en la capta suprior del suelo, es decir hasta 30 centímetros de profundidad.

El instituto precisó que en el caso de Huehuetenango, Quiché e Izabal también presentan una saturación del 90 % en la capa inferior es decir de 1 a 3 metros de profundidad.

Según la información oficial estas condiciones provocan que la infiltración de la lluvia en el suelo disminuya lo cual puede provocar crecidas de los causes de los ríos y también pueden causar condiciones de inestabilidad en algunos suelos.

Insivumeh precisó que la saturación de suelos ocurre cuando los espacios vacíos presentes dentro de la tierra —poros de distintos tamaños según el tipo de suelo— se encuentran totalmente ocupados por agua.

Normalmente, estos espacios permiten el paso del aire y la infiltración del agua los cuales son llenados durante las lluvias intensas.

El Insivumeh reiteró la importancia de atender las alertas y recomendaciones derivadas de este monitoreo, especialmente en temporada de lluvias, cuando la capacidad de los suelos para absorber agua se encuentra al límite.