Realizan evacuaciones debido al incremento de actividad en el volcán de Fuego

-

La actividad en el volcán de Fuego está incrementando, por lo que las autoridades han comenzado a evacuar la zona.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realiza evacuaciones como medida preventiva ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego.

Dichas evacuaciones se están efectuando en el caserío El Porvenir y la aldea de Las Lajitas, hacia el salón. municipal de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

"Los Equipos de Intervención Estratégica (EIE) de la SE-CONRED se movilizaron hacia San Juan Alotenango, Sacatepéquez y La Rochela, Escuintla para apoyar en

las acciones de respuesta; además, los Centros de Operaciones de Emergencia de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez permanecen activos y se mantiene monitoreo permanente de la evolución de la actividad eruptiva, en coordinación con las instituciones del Sistema CONED, priorizando la protección de la población", dice el comunicado.

La actividad volcánica ha incrementado. (Foto: Conred)

Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la población que reside en las comunidades cercanas para atender y aceptar las recomendaciones de evacuación.

"Estas evacuaciones son de carácter preventivo y tienen como principal objetivo proteger la vida e integridad de las personas", indican.