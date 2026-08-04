El tiro deportivo protagoniza otra jornada de éxitos para Guatemala en Santo Domingo

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Jornada de fina puntería en el Polígono para la delegación guatemalteca que sumó más medallas en Santo Domingo.

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El tiro deportivo, en sus modalidades de rifle y pistola, festejó varias preseas este lunes en El Palmarejo, un complejo deportivo ubicado al este de República Dominicana.

La primera medalla del día llegó por medio de Albino Jiménez y Stefany Figueroa, quienes ganaron la presea de bronce en la final de equipos mixtos en pistola de aire a 10 metros. La pareja guatemalteca sumó 403.8 puntos y quedó atrás de México, que hizo oro y plata con sus dos duplas.

Stefany Figueroa y Albino Jiménez chocaron los puños tras ganar el bronce. (Foto: Bernie Morales)

El undécimo oro para Guatemala se consiguió con la tripleta conformada por Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz. Los chapines se llevaron la medalla de oro por equipos en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros. La precisión fue letal en una prueba exigente, que tuvo incluso la presencia de lluvia y provocó contratiempos a todos los competidores.

Jazmine Matta saboreó la plata en el podio de Santo Domingo. (Foto: Bernie Morales)

Gran cierre

Más adelante, Jazmine Matta aportó una nueva alegría para nuestro país al conquistar la medalla de plata en la prueba individual de rifle 3 posiciones a 50 metros. La nacional totalizó 338.0 puntos, solo uno menos que la puertorriqueña Yarimar Mercado, quien se quedó con el oro.

Douglas Oliva también demostró su talento en el Polígono (Foto: Bernie Morales)

La jornada la cerró Douglas Oliva, quien volvió a subir al podio al ganar la medalla de bronce en la prueba individual de rifle 3 posiciones a 50 metros. El guatemalteco sumó 326.6 puntos, por detrás del mexicano Carlos Quezada (339.0), plata, y del venezolano Julio Iemma (339.3), quien se quedó con el oro.