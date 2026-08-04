Aeronáutica Civil se pronuncia ante caída de ceniza del volcán de Fuego

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El espacio aéreo hacia la frontera con México registra presencia de ceniza volcánica, pero las operaciones aeronáuticas en la capital continúan sin interrupciones.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un reporte de ceniza volcánica (ASHTAM) debido al incremento en la actividad del volcán de Fuego.

La alerta preventiva abarca la ruta hacia la frontera con México y altitudes entre los 14 mil y 25 mil pies sobre el nivel del mar; sin embargo, las autoridades confirmaron que el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) mantiene sus operaciones de manera normal.

El informe técnico se desarrolló atendiendo el seguimiento del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), ya que que se estima que la presencia de ceniza en el espacio aéreo continuará hasta la mañana del martes 4 de agosto, dependiendo de los vientos y del comportamiento del volcán.

Cabe resaltar que los departamentos que se han visto afectados por la dispersión de ceniza son Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

Mientras, la Dirección también indicó que los vuelos comerciales y de carga que entran o salen por la ciudad de Guatemala operan sin cambios ni suspensiones.

Además, indicaron que mantienen un monitoreo constante sobre la cumbre del volcán y el desplazamiento de ceniza para garantizar la seguridad de la aviación.