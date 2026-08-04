EN VIVO: Así de impactante luce la erupción del volcán de Fuego (video)

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La actividad volcánica ha incrementado en las últimas horas.

EN CONTEXTO: Aeronáutica Civil se pronuncia ante caída de ceniza del volcán de Fuego

El volcán de Fuego ha ido de actividad durante las últimas horas, así lo informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Explosiones contantes y altas columnas de ceniza han causado alerta, sobre todo en los lugares más cercanos al volcán.

Un video en vivo muestra la impresionante erupción del coloso.

Mira aquí:

Según las autoridades, en las próximas horas podría registrarse una mayor emisión de ceniza, principalmente hacia el oeste y suroeste, así como la posible formación de un flujo de lava hacia la barranca Seca.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informa que el volcán produce emisión de columnas de gas y ceniza a alturas de hasta 5 mil metros sobre el nivel del mar, las cuales se han podido observar a 60 kilómetros en dirección al Oeste, sobre el espacio aéreo de Chimaltenango y Suchitepéquez.

Por lo que pide a la población cercana que acate las indicaciones de las autoridades, para evitar riesgos.

Conred alerta por incremento de actividad en el volcán de Fuego.



Video: Conred pic.twitter.com/yUzH54RW5E — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) August 4, 2026

El Ministerio de Educación (Mineduc) indicó que las labores en centros educativos del sector quedaron suspendidas.