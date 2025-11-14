¿Comprarás un pinabete? Este es el "sello" que debe tener para que sea legal

Al elegir un pinabete legal y certificado, no solo evitas la tala y comercio ilegal, sino que contribuyes a la conservación de esta especie única en Guatemala.
Si para esta Navidad estás pensando en comprar un pinabete, esto debes considerar para hacerlo de forma responsable.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala brinda algunos consejos para que tu compra sea legal.
El pinabete debe tener un marchamo oficial, así contribuyes a conservar la especie, que es única en Guatemala.
Ademas, promueves el uso de los recursos naturales y evitas la tala y comercio ilegal.
Cabe mencionar que la especie está en peligro de extinción, principalmente por la tala y comercialización ilegal durante la temporada navideña.
¿Qué es el marchamo?
El marchamo es el sello oficial que garantiza la legalidad del pinabete. Es emitido por el INAB y CONAP, y certifica que el árbol proviene de plantaciones manejadas de forma sostenible y no de bosques naturales.
El marchamo blanco son los árboles que vienen en maceta, de plantaciones autorizadas.
El marchamo negro son las guirnaldas y coronas elaboradas con pinabete legal.